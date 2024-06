Přímý přenos utkání Česká republika vs. Türkiye na ME 2024: kdy a kde se dívat

Česká republika vs. Türkiye Live Euro 2024 Live Streaming: Česká republika se utká s Tureckem v závěrečném zápase obou zemí ve skupině F na Euru 2024. Jediný bod pravděpodobně zajistí druhé místo a přímou kvalifikaci do osmifinále pro Turecko, které si připíše na turnaji výhru 3:1 nad Gruzií. první kolo. Česká republika potřebuje vyhrát, aby se udržela v kurzu kvalifikace. Remíza by jim přinesla pouze dva body, které by nestačily na třetí místo mezi nejlepšími čtyřmi zeměmi a vyřadily by je po boku Chorvatska.