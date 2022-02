Přímý přenos letadel, která přistála na Heathrow během bouře, kterou sledovaly tisíce lidí

LONDÝN – Tisíce Britů jsou varovány, aby zůstali doma, protože Spojené království zasáhla nebezpečná bouře, když se tisíce Britů v pátek vydaly na YouTube, aby sledovaly, jak se nad Londýnem kolébá osobní letadla. letiště Heathrow.

Jeden si naladilo asi 190 000 lidí YouTube živě Od „BIG JET TV“ jako Storm Eunice způsobila zmatek na dopravních sítích. Letadla, která se nedokázala správně seřadit, byla vyfotografována, jak táhnou a zkoušejí to znovu.

„Sláva pilotům a letištním posádkám, ale to je to nejvzrušivější, co můžete mít,“ řekl v jednu chvíli živě vysílající Jerry Dyer, když pronesl povzbudivé komentáře o pilotech, když se letadla vznášela vpředu.

„Právě teď jsou to podmínky 70 mil za hodinu a velmi silný vítr a skvělé je vidět dovednosti pilotů a jak to zvládají,“ dodal.

Video ukazovalo trapně krutá přistání.

„Obešel… měl toho dost,“ řekl Dyer v jiném bodě, když popsal rozhodnutí jiného letadla otočit se a později se pokusit přistát.

Mluvčí Heathrow řekl, že nebyl na letišti vyfotografován ani s ním nijak nesouvisel.

„Pracujeme v úzké spolupráci s našimi leteckými společnostmi a partnery v oblasti řízení letového provozu, abychom co nejrychleji dostali lidi bezpečně pryč na jejich letech,“ dodali v samostatném prohlášení.

Další stream od „Letadla žijí“, která byla pořízena asi 200 mil severně poblíž letiště v Manchesteru v severozápadní Anglii a vidělo ji také asi 24 000 lidí.

Pro ostatní britské cestovatele byla Storm Eunice méně zábavná. Silný vítr ztížil podmínky jízdy a vlakové společnosti vyzvaly cestující, aby se v pátek vyhnuli cestování, protože v mnoha oblastech byly uvaleny nouzové rychlostní limity na 50 mph.

cestující v Londýn Bylo jim doporučeno, aby se vyhnuli veškeré přepravě kromě nezbytné, a na záběrech sdílených na sociálních sítích lze v O2 Areně v hlavním městě vidět, jak se otřásá silný vítr.

Slavná budova, dříve nazývaná Millenium Dome, hostí významné akce včetně koncertů a je domovem restaurací, barů, obchodů a kina.

Jinde bylo uzavřeno několik mostů, včetně Severn Bridge spojující jižní Anglii a Wales a Britannia Bridge spojující Isle of Anglesey s pevninským Walesem.

Britský meteorologický úřad, který poskytuje předpovědi pro zemi, uvedl, že v pátek ráno byly na Isle of Wight, malém ostrůvku 80 mil jižně od Londýna, zaznamenány poryvy o rychlosti 122 mil za hodinu.

„Toto je dočasně nejhlasitější bouře, jaká kdy byla v Anglii zaznamenána,“ uvedla na Twitteru.

V Londýně a na jihovýchodě Spojeného království vydal Met Office „červené varování před počasím“ a varoval před létajícími úlomky a poškozením budov a domů a uvedl, že elektrické vedení může být přerušeno.