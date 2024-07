Přiměje vás hudba k pohybu? Zde je důvod, proč náš mozek miluje tanec.

Tato příjemná touha pohybovat se v rytmu hudby je to, co vědci nazývají „rytmus“. Výzkumníci uvedli, že dokonce Kojenci 3 měsíce staré Při poslechu se automaticky přesunou na hudbu každý Od Backstreet Boys.

„Myslíme si, že je to téměř univerzální,“ řekl Takahide Itani lékař v nemocnici japonského Červeného kříže Ashikaga, který je spoluautorem knihy Recenze 2024 Mnoho dalších zemí má slova, která ztělesňují podobnou myšlenku, jako například „nori“ v japonštině, „balanço“ v brazilské portugalštině a „svängig“ ve švédštině, řekl Itani.

Když není hudební rytmus zcela předvídatelný, vybízí nás k pohybu a „vyplnění rytmu“. Řekl Maria Witek „Hudba vyžaduje, abychom se hýbali, abychom byli v jistém smyslu kompletní.“ To řekl docent hudby na univerzitě v Birminghamu ve Velké Británii, který zkoumá vnímání hudby.

Pojem „groove“ byl historicky spojen s hudbou afroamerické a kubánské diaspory, jak se říká Thomas Matthews , postdoktorandský výzkumník v klinické medicíně v Music in the Brain Center na Aarhus University. Příklady „ Hudba založená na groove „Mezi hudební žánry patří funk, hip-hop, jazz a afrokubánská hudba. Hudebníci také používají termín ‚rytmus‘ v širším kontextu, například k popisu rytmické části nebo pocitu, že jsou při hraní spojeni jako skupina. Vědci však tento termín používají úžeji ve významu slastné touhy pohybovat se v rytmu hudby.

Zdá se, že existuje zlatá zóna, pokud jde o předvídatelnost a složitost hudby: čím méně složitostí se hudba stává nudnou – není třeba nic předvídat. S narůstající složitostí se hudba stává obtížnější – nedokážeme porozumět tomu, co posloucháme, natož předvídat, co bude následovat.

„Potřebujeme určitou pravidelnost, abychom se mohli pohybovat, ale pokud je to příliš nepravidelné, nebudeme schopni ani předpovědět, kde bude puls,“ řekl Wittek.

Vědci se domnívají, že jednou z hlavních funkcí mozku je předvídat, co na nás svět vrhne, a porovnávat to s tím, co se ve skutečnosti děje.