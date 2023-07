Prigožin říká, že žoldnéřská skupina Wagner již nebude na Ukrajině bojovat

RIGA, Lotyšsko – Wagnerův šéf Jevgenij Prigožin v tom, co vypadalo jako jeho první video od vedení krátkodobého povstání koncem června, řekl, že skupina ruských žoldáků nebude nyní na Ukrajině bojovat, a zopakoval svou kritiku, že ruská invaze na Ukrajinu selhala.

„Gratuluji vám k dosažení běloruské půdy. Bojovali jsme dobře. Udělali jste pro Rusko hodně. To, co se nyní děje v první linii, je ostuda, které se nemusíme účastnit. Nyní musíme počkat na okamžik, kdy se plně ukážeme.“

Povstání skončilo náhle poté, co ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že jeho spojenec, běloruský vůdce Alexandr Lukašenko, zabránil Prigožinovi pokračovat do hlavního města. Putin poté řekl, že dovolí Prigožinovým a Wagnerovým silám přesunout se do Běloruska, přestože Prigožina označil za zrádce a slíbil přísný trest. Prigožinova veřejná vystoupení v Bělorusku a Wagnerova hnutí v posledních dnech ukazují, že dohoda mezi Prigožinem a Kremlem alespoň prozatím trvá.