Příběh džina George Millera – Pražský reportér

Dlouho uvězněný džin vypráví svůj staletý příběh osamělému vědci, který ho probudil Tři tisíce let touhykterá po mimosoutěžní premiéře v Cannes zakončila letošní ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

Režie George Miller (šílený max) a adaptováno ze sbírky povídek AS Byatta z roku 1994 Džin ve slavíkově okuA Tři tisíce let touhy Je plný scén intenzivní krásy a vizuální podívané, ale nakonec se nedaří vybudovat všechny uspokojivé.

Ústřední příběh mezi džinem a studentem, kterému slouží Tři tisíce let touhyRámovací zařízení by mělo poskytnout jádro filmu, ale místo toho se cítit podivně odtažité. To je ambiciózní, ale vzácná chyba režiséra, který mezi svými díly vyprodukoval a zrežíroval řadu dalších úspěchů. šílený max Filmy.

Tři tisíce let touhy Hraje Tilda Swinton jako Alethia Penny, profesorka vyprávění v Londýně, která se účastní konference v Istanbulu, aby přednesla prezentaci o starověkém vyprávění a významu pohádek předávaných z generace na generaci.

Po konferenci Alethia narazila na zdobenou láhev při kopání do hrnců v obchodě se starožitnostmi v Istanbulu a žádné překvapení se nekonalo: při čištění láhve ve svém hotelovém pokoji se vynořil gigantický džin (hraný Idrisem Elbou), který se scvrknul na lidská velikost, aby Alithia přinesla dobré zprávy.

Prosím tři přání: Cokoli, po čem její srdce touží. Ale protože je Alithea odborníkem na tyto typy záležitostí, dává si pozor na vystavení ginu. A protože jsme slyšeli hospodský vtip a četli a opičí tlapa Jedna nebo dvě anekdoty, víme, co si také morálně přejete.

Místo přání se Alithiya ptá na život a tituly džinů Tři tisíce let touhy. A to je místo, kde film skutečně stoupá: Jin Elba hraje s Alitheou B Tisíc a jedna noc– Sbírejte příběhy v jeho vlastním stylu od svých předchozích majitelů.

Tyto malé příběhy čin Obsahují zkroucení Dávejte si pozor na to, co si přejete, a zde je důvod: Protože jejich předchozí majitelé dostanou nějaký druh trestu, než splní své třetí přání, jsou Djinn navždy uvězněni. V těchto příbězích není žádným zlomyslným přechodníkem, ale spíše tragickou postavou svázanou zákony džina.

Nebo tak alespoň říká, v každém případě; Tohle všechno by mohl být jen možný pokus přesvědčit Aletheu, aby splnila své zatracené touhy. Ale protože Swintonova postava ve skutečnosti vidí věci na istanbulské konferenci předtím, než se setká s džinem, a to vše se může stát v její mysli, a my se díváme na film o džinovi a třech přáních na prvním místě, je těžké vzbudit velký zájem. vztah mezi Alitheou a džiny. I když je to poslední sloveso Tři tisíce let touhy Snaží se nás přesvědčit o opaku.

Tři tisíce let touhy Může to být špatně, ale stále je to hodně zajímavé. Zatímco příběh snímku se z velké části omezuje na hotel v Istanbulu, příběhy, které Djinn vypráví, jsou skvěle vytvořeny pomocí živých scén, kostýmního designu a nádherné kinematografie od Johna Seala (Mad Max: Fury Road).

Zdá se, že jednotlivé příběhy nám nikdy neposkytnou více než pár minut s jakoukoli postavou, ale jsou tak bohaté na detaily a samy o sobě uspokojující (jeden, v němž je královský dědic s něčím pro velké ženy, jako by byl vytržen. obraz Jana Saudka), který vytvořili Tři tisíce let touhy Stojí za to se podívat, i když celý film v nás vyvolá přání víc.