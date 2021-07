Přeživší z Osvětimi, který s hudbou bojoval proti rasismu, zemřel v 96 letech

BERLÍN (AFP) – Esther Bejarano, která přežila tábor smrti v Osvětimi, která využila sílu hudby k boji proti antisemitismu a rasismu v Německu, zemřela. Bylo jí 96 let.

Helga Oppensová, členka představenstva Osvětimského výboru v Německu, citovala německá tisková agentura (DPA), podle níž Bejarano zemřel v sobotu v ranních hodinách pokojně v židovské nemocnici v Hamburku. Příčina smrti nebyla zmíněna.

Německá ministryně zahraničí Heiko Maasová ocenila Bejarano a označila ji za „důležitý hlas v boji proti rasismu a antisemitismu“.

Rodina se narodila v roce 1924 dceři židovského kantora Rudolfa Loeweho v tehdejší francouzsky okupované oblasti Saarlo a později se přestěhovala do Saarbrückenu, kde si Bejarano užívala chráněnou hudební výchovu, dokud se k moci nedostali nacisté a město se v roce 1935 nevrátilo do Německa.

Její rodiče a sestra Ruth byli nakonec deportováni a zavražděni, zatímco Bejarano byla nucena na nucené práce, než byla poslána do Osvětimi-Birkenau v roce 1943. Tam se dobrovolně stala členkou Dívčího orchestru a hrála na akordeon pokaždé, když zkoušela Židy přijel z celé Evropy.

Bejarano později řekla, že hudba jí pomohla přežít v notoricky známém nacistickém německém táboře smrti v okupovaném Polsku a v letech po holocaustu.

„Hrali jsme se slzami v očích,“ vzpomíná. V rozhovoru pro 2010 Associated Press. „Noví příchozí na nás mávali a tleskali, ale věděli jsme, že budou odvezeni přímo do plynových komor.“

Protože její babička byla křesťankou, byla Bejarano později převezena do koncentračního tábora Ravensbrueck a na konci války přežila pochod smrti.

Ve svých pamětech si Bejarano připomněla svou záchranu americkými silami, které jí poskytly akordeon, který se odehrál v den, kdy američtí vojáci a přeživší z koncentračních táborů tančili kolem vyhořelého portrétu Adolfa Hitlera, aby oslavili vítězství spojenců nad nacisty.

Po válce se Bejarano přistěhoval do Izraele a oženil se s Nassimem Bejaranem. Pár měl dvě děti, Ednu a Jurama, než se v roce 1960 vrátili do Německa. Poté, co se Bejarano znovu potýkal s otevřeným antisemitismem, rozhodl se stát se politickým aktivistou. V roce 1986 spoluzaložil Osvětimský výbor, aby pozůstalým poskytl platformu pro jejich příběhy. .

Spolupracovala se svými dětmi na hraní jidiš melodií a písní židovského odporu v hamburské kapele zvané Coincidence a také s hip-hopovou skupinou Microphone Mafia, aby šířila antirasistické poselství německé mládeži.

„Všichni milujeme hudbu a sdílíme společný cíl: bojujeme proti rasismu a diskriminaci,“ říká agentuře Associated Press o své spolupráci napříč kulturami a generacemi.

Bejarano obdržela řadu ocenění, včetně německého Řádu za zásluhy, za svůj aktivismus proti tomu, co popsala jako „nacistické staré i nové“, cituje ji kolega, který přežil holocaust Primo Levi, varuje, že „se to stalo, a proto by se to mohlo opakovat“.

Při oslovování mladých lidí v Německu i v zahraničí by Bejarano řekl: „Nejste vinni z toho, co se stalo v té době. Ale vinným se stanete, pokud odmítnete poslouchat, co se stalo.“