Převařené! All-You-Can-Eat dorazí na Switch, PS4, Xbox One a PC v březnu 2021

Převařené! Vše, co můžete jíst, konečně dorazí na Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One a Steam 23. března 2021. Vše, co můžete jíst, které vyšlo minulý rok na PS5 a Xbox Series X / S, obsahuje každý kousek hry Overcooked! A převařené! 2 obsah. Kromě toho je vše přepracováno a bude k dispozici v rychlosti 60 snímků za sekundu a v rozlišení až 4K.

Pro ty, kteří rádi hrají online, přináší tato skupina online hru pro více hráčů do hry Overcooked! poprvé. Podpora cross-play bude navíc vydána v aktualizaci po spuštění. K dispozici budou také nové exkluzivní kuchyně a kuchaři, nové sady suvenýrů a úspěchů a větší nabídka možností usnadnění přístupu, včetně asistenčního režimu.

Režim nápovědy přidává možnost zvýšit časy úrovní, zvýšit výsledky jídla, prodloužit časy receptů a možnost zastavit vypršení platnosti objednávky.

Pro fanoušky The Muppets bude švédský šéfkuchař k dispozici ke stažení zdarma všem Overcooked! Hráči můžete jíst po omezenou dobu.

Hráli jste Overcooked: All You Can Eat? to jo Ne

Další informace o převařené! Podívejte se na naši recenzi původní hry a jejího pokračování Overcooked! 2.

Tipujete nás? Chcete diskutovat o potenciálním příběhu? Zašlete prosím e-mail na adresu [email protected]

Adam Pankhurst je novinář pro IGN. Můžete ho sledovat na Twitteru Vložte tweet a dál Škubnutí.