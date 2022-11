Přestaňte dávat hráče do počítačových her, které již jsou ve službě Steam

obrázek : Vesmírný program Kirbal | Kotaku

Byl to zlatý věk pro PC hraní, kde jste mohli otevřít Steam (nebo dokonce sami spustit spustitelný soubor!), spustit hru a další věc, kterou uvidíte, je hra samotná. Pro mnoho velkých (i malých) vydání jsou tyto dny dávno pryč a nahradily je Éra bombardérů, které jsou v lepším případě na obtíž.

Pokud chcete hrát Rockstar na PC, musíte si nainstalovat vlastní spouštěč společnosti, který se spustí před hraním hry, na kterou kliknete, abyste ji začali hrát, a poté vás přinutí kliknout jiný Tlačítko Play, abyste jej mohli konečně zapnout. A takhle to funguje, když to funguje; Když tomu tak není, nemůžete jednoduše hrát žádnou z her Rockstar, které vlastníte, je mi líto!

chcete hrát a totální válku Hra? Získáte spouštěč. Paradoxní hra? spouštěč. Hra Blizzard? Battle.net. fortnite? Epic Games Store. EA hra? Původ. Ubisoft? Hej, hádejte co, měli byste spustit Ubisoft Connect, launcher. dokud Calypso Má odpalovací zařízení.

Všimněte si, že zde jsou některá světlá místa; Bethesda zabila svůj vlastní launcher začátkem tohoto roku a nechala Steam, aby se o vše postarala některé spouštěče mají praktické výhody, například vám to umožňují Správa vašich úprav (paradox) Nebo rovnou skočte do Creative Assembly. .

Zatímco vydavatelé mají zjevné důvody, proč na nás tyto věci vyhazují (od DRM po $$$), tyto přehrávače nejsou u hráčů příliš oblíbené, částečně kvůli potížím s připojením (viz příklad Rockstar výše), ale hlavně proto, že jsou prostě Bolest v cestě. Zadní strana, zpomalovač na cestě tam, kam opravdu chcete jet.

Věci dosáhly tento týden nové úrovně absurdity se zprávou, že kirbal satelitní program—Ano, někdo s malými mimozemšťany, kteří staví rakety — má nyní svůj vlastní launcher pro Steam verzi hry, která byla oznámena jako „zdroj pro novinky a aktualizace o KSP a KSP 2 Early Access“.

Vzhledem k profilu hry, faktu, že byla skutečně spuštěna přes Steam a její pověsti jako podivného malého pískoviště, fanoušci reagovali pochopitelně negativně; Lidé dýchají na SteamuZatímco byl na herním Redditu Již byla nalezena řešení, jak spouštěč úplně deaktivovat.

Vydavatelé, prosím, prosíme vás. Je to špatné. Jak říká nejlepší komentář v diskusi na Steamu: „Hry na Steamu nepotřebují spouštěč. Steam je spouštěč.“