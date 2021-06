Přemýšlení o tom pomáhá Svitolině přejít do třetího kola French Open

Tennis – French Open – Roland Garros, Paříž, Francie – 3. června 2021 Ukrajinka Elina Svitolina oslavila poté, co zvítězila ve druhém kole zápasu proti Ann Lee ze Spojených států.

Světová šestka Elina Svitolina se obrátila na psychologii, aby jí pomohla na hřišti, a výhody byly otevřeny všem, aby viděli, jak se kvalifikovala do třetího kola French Open s důrazným vítězstvím 6-0 6-4 nad Američankou Ann Lee ve čtvrtek.

Svitolina, která honí svůj první grandslamový titul, odhalila, že se přihlásila k online kurzům psychologie ve snaze vyrovnat se s drastickými změnami v životním stylu profesionálních sportovců v post-COVID světě.

„Velmi se zajímám o psychologii,“ řekl Ukrajinec, pátý semeno, na tiskové konferenci.

„Myslím si, že je to velmi důležité, zejména v dnešní době se vším, co se děje s COVID, se všemi omezeními, která máme, a co se stane sportovcům.

„Je důležité zůstat opravdu v klidu, být opravdu duševně zdravý, být připraven na to, co ti přijde do cesty, a pokusit se to přijmout a pracovat s tím.“

Svitolina sjela z bloků, aby rozbila Lee v úvodní hře, než diktovala hru od základní čáry, aby upevnila její vedení.

Světová jednička 75 Lee se snažila vytvořit příležitosti pro brejky pro 26letou Ukrajinku, která v prvním setu získala 12 ze svých 14 bodů, a to za pouhých 29 minut na Court Susan Lenglinové, když v prvním setu získala buchtu.

Lee, která hrála svůj první turnaj po dvouměsíční nepřítomnosti s prasklým břichem, se vyšplhala na výsledkovou tabulku brzy ve druhém setu a otevřela si překvapivý náskok 3: 0 řadou silných forhendů.

Svitolina se ale rychle vzpamatovala, když bojovala pět zápasů za sebou, aby si za hodinu a 14 minut rezervovala místo ve třetím kole.

“Dvě sady byly určitě něco, v co jsem doufal,” řekla Svitolina. „Nakonec jsem našel cestu a dobrou úroveň.“

Další v řadě je Svitolina, Česká republika Barbora Krezhkova, která porazila Rusku Ekaterinu Alexandrovu, nasadila 32, 6-2, 6-3.

