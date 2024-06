Premiér Fiala: „Vláda upřesní, kolik jaderných reaktorů postavit do konce srpna“

Kolik nových jaderných reaktorů se v zemi postaví, upřesní vláda ČR do konce srpna. Na konferenci v Praze to řekl český premiér Peter Fiala. „Vyhodnocujeme, zda výběrové řízení rozšířit i na další volební obvody. Jasnou představu budeme mít do konce srpna,“ řekl premiér. Skupina Cez Energy vyhodnocuje nabídky společností EDF a Khnp z konce dubna na výstavbu jednoho až čtyř jaderných reaktorů v České republice. Analýza panelu bude předána správě v červnu a o vítězi výběrového řízení bude rozhodovat vláda. Výkonný ředitel očekává, že první nový reaktor bude uveden do provozu v roce 2036.

Česká vláda na konci ledna požádala francouzskou EDF a jihokorejskou Khnp o předložení závazných nabídek na výstavbu jednoho až čtyř nových bloků v elektrárnách Tukovani a Demilin. Nabídky na stavbu jednoho reaktoru v Dukovani podaly obě společnosti a americký Westinghouse v říjnu minulého roku spolu s nezávaznými nabídkami na výstavbu tří dalších reaktorů. Westinghouse byl ale z fáze výběrového řízení, které bylo zahájeno na konci ledna, vyloučen poté, co jeho poslední nabídka nesplňovala požadované podmínky.

Podle minulých zpráv pražské vlády a Cess by se náklady na nový reaktor (v cenách roku 2020) měly pohybovat kolem 160 miliard korun (6,45 miliardy eur). Česká republika má v současnosti dva reaktory o výkonu asi tisíc MW v Temilíně a čtyři reaktory o výkonu 510 MW v Dukovanech. Cez pracuje na přijetí malých modulárních reaktorů (SMR) a první dva by měly být v provozu v Demeline.

