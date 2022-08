Překonané rekordy na Aboyne Highland Games

Osm pruhů dýmky znamenalo začátek dnešního jednání, když procházeli vesnicí a přes zeleň, než hrabě z Aboinu, Alistair Aboin, zástupce náčelníka kmene, oficiálně vztyčil náčelníkovu vlajku. Při přivítání návštěvníků z blízka i z dálky řekl, že „nepřítomnost dělá srdce milejší“, a to se jistě zdálo jasné, když branami proudilo 12 500 lidí, aby si užili návrat her.

Abwain hostil letošní skotský šampionát v soutěži do 56 liber na dálku, který vyhrál Sinclair Passion, zatímco Finley Murray skončil první na 800 m Scotland Championships. V lehké atletice to byl Stuart Clark, kdo skočil a běžel si pro celkové vítězství a získal Ferguson Challenge Cup.

Byla to přetahovaná, která pokračovala až do hořkého konce, protože Cornhill byl nakonec korunován šampionem G&A Catto Cupu, než skončilo 155. zasedání Parents Highland Games.

Prezident Aboyne Highland Games Alistair Grant řekl: „Byl to velmi úžasný den od začátku do konce. Na rodiče dnes přišly davy velmi silné a byl tam skutečný smysl pro komunitu a spolupráci. Všichni jsme to po posledních dvou letech potřebovali. Bylo to úžasné Bavili jsme se Ve venkovním stanu a klanové vesničce vítáme domácí i zahraniční návštěvníky.