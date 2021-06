Prehistorický muž žil a miloval neandertálce v Negevu před 50 000 lety

Nová interdisciplinární archeologická studie ve snaze zjistit, kdy a kde se časní lidé poprvé setkali a žili po boku svých mnohem starších bratranců, neandertálců, identifikovala toto jemné setkání v izraelské Negevské poušti asi před 50 000 lety.

Podle studie se během tohoto období mohli předkové moderního člověka křížit se svými sousedy neandertálců, což mělo za následek trvalý genetický otisk neandertálců i po vyhynutí samotného druhu.

“Jaká je povaha setkání, které jsme identifikovali mezi těmito dvěma lidskými druhy? Vyhynuli neandertálci v celé zemi, splynuli s moderními lidmi, nebo zmizeli násilným způsobem? Dr. Omri Barzilai, ředitel vykopávek na Poker Takhtit web jménem Izraelského úřadu pro starožitnosti řekl: „Tyto otázky se nás jako výzkumných pracovníků budou i nadále týkat i v následujících letech.“

Podle tiskové zprávy International Society of America se jedná o první studii, která poskytuje vědecky shromážděné a analyzované důkazy o koexistenci dvou prehistorických kultur na Středním východě.

“To ukazuje, že neandertálci a Homo sapiens v Negevu koexistovali a pravděpodobně spolu interagovali, což mělo za následek nejen genetické křížení, jak předpokládá teorie ‘moderního afrického původu’, ale také kulturní výměna,” uvedli hlavní autoři A. Elisabetta Burrito Weizmann Institute of Science a Barzilai z IAA v tiskové zprávě od Weizmann.

Výkopy na 50 000 let starém místě Boker Takhtit v poušti Negev. (Profesor Elisabetta Burretto, Weizmann Institute of Science)

Část důkazů byla shromážděna z nedávných vykopávek v Boker Tachtet, který se nachází jižně od moderního Kibuc Sde Boker. „Böker Tachtetet je první známé místo, kam se moderní lidé dostali mimo Afriku, a proto je místo a jeho přesná historie tak důležité,“ řekl Barzilai.

Flintův bod z Bouker Takhtit, datovaný do raného svrchního paleolitu. (Clara Amit, Israel Antiquities Authority)

Podle autorů studie se vědcům podařilo pomocí nových špičkových metod a přehodnocení starodávných vzorků identifikovat první důkazy moderní lidské činnosti, ke kterým došlo souběžně s obydlením neandertálců ve stejné oblasti.

Studie, publikovaná ve středu v prestižním Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), využívá tradiční archeologické metody, metodiku datování uhlíku 14 in vitro a novou opticky stimulovanou high-tech. Sparkle dates (OSL).

„Datování lokality před 50 000 lety dokazuje, že moderní lidé žili v Negevu současně s neandertálci, o nichž víme, že v té době obývali tuto oblast. Není pochyb o tom, že v Negevu obývali a pohybovali se, oba věděli o existenci toho druhého, řekl Barzilai: „Náš výzkum v Bookertachett staví důležitý a přesně definovaný referenční bod na časové ose lidské evoluce.“

Dr. Elisabetta Porretto, vedoucí laboratoře radiokarbonového seznamování D-REAMS na Weizmannově vědeckém ústavu (s laskavým svolením)

Článek PNAS „The Absolute Chronology of Boker Tachtit (Izrael) and Implications for the Middle Stone Age to Upper Paleolithic Transition in the Levant“, který napsal velký tým, včetně Boaretta z Weizmanna a Barzilaiho z IAA, popisuje, jak chronologické studie nedávný, založený na datování radiokarbonem z jiných lokalit v Levantu, vyzval tým k přehodnocení dříve známého datování webu Boker Tachtit, identifikovaného z dřívějších vykopávek.

Tým, financovaný Centrem pro integrační archeologii a antropologii Maxe Plancka-Weizmanna, provedl v letech 2013–2015 nové vykopávky a shromáždil velmi malé jednotlivé fragmenty dřevěného uhlí. Malé vzorky, jejichž nejdelší rozměry byly nejméně jeden milimetr, byly analyzovány Boarettem a její Weizmannovou laboratoří.

Exempláře patří ke čtyřem hlavním druhům: Pistacia atlantica (druh pistáciového stromu), Juniperus cf phoenicea (jalovec fénický), Tamarix sp. (Tamarisk, slaná rýže) a Scoparia Hamada. Podle článku vzorky radiokarbonového datování pocházely z jasných archeologických kontextů, které mohly být spojeny s velkou koncentrací pazourku, což je zdrojem stereotypního datování.

Vrstva typických raných staropaleolitických pazourkových nástrojů, která se nachází na webu Boker Tachtit. (Profesor Elisabetta Burretto, Weizmann Institute of Science)

Data C-14 a data opticky stimulované luminiscence (OSL) se překrývají před 50 000 až 44 000 lety, v rozmezí 6 000 let.

„Nyní můžeme s větší jistotou dospět k závěru, že přechod z doby paleolitu byl poměrně rychle se rozvíjející událostí, která začala v Boker Tachtit zhruba před 50–49 000 lety a skončila přibližně před 44 000 lety,“ uvedl Boaretto v tiskové zprávě Weizman.

Podle studie se během tohoto relativně krátkého období hodně snížilo a odpovídá třem obdobím odpovídajícím časnému lidskému vývoji a rozšíření v Levantu: pozdní střední paleolit ​​(LMP), počáteční horní paleolit ​​(IUP) a raný horní paleolit ​​(EUP)).

“Poprvé v prehistorickém výzkumu historiografické nálezy potvrzují hypotézu, že mezi kulturou pozdního Mousteriana identifikovanou s neandertálci a kulturou emirátů, která souvisela se vznikem moderních lidí na Středním východě, určitě existovalo prostorové překrývání,” uvedl Barzilai řekl.