Předvídejte finále WTA Roma – Swiatek vs Pliskova

V napínavém finále se zdá, že bývalá světová jednička ve francouzském Open Iga Soyatek bude hrát Karolínu Plíškovou na tenisovém turnaji Rome Open. Oba budou rozhodně zoufalí, aby se dostali do rukou trofeje, a v blízké budoucnosti budou mít konečný soutěžní vzhled. Ale kdo si v Římě nárokuje titul?

Předpovědi pro závěrečný turnaj Rome Open

Iga Swiatek proti Karolině Plíškové

z očí do očí: první setkání

Zdá se, že Swiatek někdy letos stlačí svůj status grandslamového šampiona, ale pro pól to byl zatím velmi obdivovaný rok. Jistě, byla by ze svého vyřazení ve čtvrtém kole na Australian Open zklamaná, ale vrátila se s vítězstvím v Adelaide. Swiatek nebyla na tom nejlépe v Dubaji, Miami nebo v Madridu, nepodařilo se jí dostat do čtvrtfinále na všech třech akcích, ale tento týden vypadala zatím silně.

Swiatek zahájila svoji kampaň proti Alison Riske s vysloužilými USA 4-5. Bývalá finalistka US Open, Madison Keysová, byla vyloučena ze ztráty pouhých šesti zápasů, aby se dostala do třetího kola. Tam porazila Barboru Kryžikovou v thrilleru se třemi sety, aby navázala semifinálovou konfrontaci s Corey Gove. Američanka si zajistila postup do čtvrtfinále, když se Ashley Bartyová stáhla ze čtvrtfinále během dešťové prodlevy. Goof nemohl využít výhody a prohrál 6-7, 3-6.

Karolína Plíšková nebyla nejlepší v prvních týdnech sezóny 2021. Zdá se však, že Češky mají zvláštní zálibu v hraní na WTA Rome Open, kde nastoupí ve třetím finále po sobě. Začala týden vítězstvím 6-2, 6: 3 nad Anastasijou Sevastovovou, poté ve dvou setech porazila Věru Zvonarevovou. Plíšková poté porazila Jelenu Ostapenkovou po uložení tří mečbalů. Poté si zarezervovala své místo ve finále vítězstvím 6-1, 2-6, 6-3 nad Petrou Martic.

Toto je zápas, který musí tyč vyhrát. Swiatek má mnohem větší univerzálnost než Pliskova, přičemž čelní úder je mnohem spolehlivější zbraní než Pliskova. Češi sloužící by měli udržovat soutěž v chodu, ale Swiatek je z nějakého důvodu šampionem French Open. Očekávejte, že Swiatek bude pro Pliskovou příliš silný.

Předpověď: Swiatek ve 2

Hlavní obrázek:

Vložit z Getty Images