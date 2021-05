Predikce CZR vs LUX Dream11, tipy na kriket ve fantasy, jedenáctá hra, zpráva o stadionu, tým Dream11 a aktualizace zranění – T20 Central European Cup

Predict CZR vs LUX Dream11, Fantasy Cricket Tips, Eleventh Gameplay, Stadium Report, Dream11 Team, and Injury Update for T20 Central European Cup Match between Czech Republic and Luxembourg. Druhý zápas druhého dne Středoevropského poháru T20 se bude konat mezi Českou republikou a Lucemburskem, bude to druhý zápas mezi oběma týmy. Česká republika proti nim zvítězila v prvním zápase o 9 branek.

CZR vs LUX Central Europe Cup T20 Match 4 Podrobnosti:

Čtvrtá hra pro Středoevropský pohár T20 Konat se bude 22. května na kriketovém hřišti Finnor v Praze.

Zahájení hry je naplánováno na pátek v 17:30 západoindického času a můžete sledovat živé přenosy a komentáře na FanCode a na webu CricketAddictor.

Náhled CZR vs LUX Central Europe Cup T20 Match 4 Náhled:

Česká republika je silný tým, má dobrou bowlingovou sestavu a několik všestranných hvězd jako Davizi a Arun Ashokan. Jejich první zápas vypadal jako favorit turnaje a byl proti stejnému soupeři, ve kterém vyhráli 9 branek. Daviesi zaznamenal 57 hodů a Paul Taylor za ně vzal 2 branky.

Lucembursko bude hrát 3Výzkum a vývoj Zápas mistrovství, zatím nevyhráli ani jednu hru. V úvodní den prohráli obě hry proti Rakousku a České republice. Vijay Fighe zaznamenal 40 hodů a v těchto dvou zápasech za ně vzal 3 branky.

Zpráva o počasí proti CZR vs LUX Central Europe Cup T20 Match 4:

Předpověď počasí nevypadá dobře ani pro tento zápas, je pravděpodobné, že bude pršet a očekává se, že v den zápasu bude teplota kolem 7-11 ° C, a v dešti můžeme opět zaznamenat určité zpoždění.

Zpráva o rozteči zápasu CZR vs LUX Central Europe Cup T20 4:

Stadion je uvnitř Kriketový stadion Finnor„Praha podpořila nadhazovače první den, ale zasáhla později. Bude zajímavé sledovat chování prezentace druhý den.

Průměrné skóre v první polovině:

113

Záznam Team Chase:

50% her zde vyhrál tým Hunted za posledních 5 her.

Aktualizace zranění CZR vs LUX Central Europe Cup T20 Match 4:

(Bude přidáno při aktualizaci)

CZR vs LUX Central Europe Cup T20 Match 4 – Potenciální XI:

Rakousko: Jaweed Sadran, Kunal Joshi, Mirza Ahsan, Razmal Shigiwal (C), Bilal Zalmai, Rayhaan Ahamed, Sahel Zadran (wk), Aqib Iqbal, Zeshan Arif, Mark Simpson Parker, Zabiullah Ibrahimkhel.

sedadlo: Navin Wijesekera, Lakmal Kasturiarachchige,

Lucembursko: Duch Miss (týden), Girish Venkateshwaran, James Parker, Tony Whitman, Vikram Vije, Mohit Dixit, Anchuman Singh, Ankush Nanda, Anand Pandey, Shameik Vats, Atif Kamal Khan.

sedadlo: Timothy Parker, Reinhardt Haynes, Roshan Paul Vishwanath.

Nejlepší tipy CZR vs LUX pro tipování Dream11 Predikce a Fantasy kriketové tipy:

Vikram Obr Je rychlým a obratným hráčem v bowlingu, ovládá umírání i záložníky a netopýry jsou ve středním pořadí. Dosud má na 2 jména 49 běhů a 4 branky ve 2 kolech.

Davies mýdlo V prvním zápase proti stejným konkurentům zaznamenal 57 hodů a také hrál dobře ekonomicky. Je to dobrá volba pro vedení malé ligy.

Timothy Parker V zápase proti Rakousku za Lucembursko nastřílel 60 bodů. Odemkne zatáčky a může znovu hrát velký zásah.

Paul Taylor Vezměte 2 branky s dobrou ekonomikou a můžete být znovu funkční.

Možnosti kapitána a zástupce kapitána CZR vs LUX Central Europe Cup T20:

Kapitán národního týmu Mýdlo Davies, Timothy Parker

Vice kapitán – Vikram Fighe, Paul Taylor.

Navrhovaná jedenáctá hra č. 1 pro CZR versus LUX Dream11:

Stráže – Hilal Ahmed a Ghost Mays

Batsman – Timothy Parker (c), Sapaon Daviesi (akcionář), Aaron Ashokan

Všechny strany – Vikram Fig, Sudesh Wikramasekera

Lukostřelci – Paul Taylor, Naveed Ahmed, William Cobb, Anand Pandey

Navrhovaná jedenáctá hra č. 2 týmu CZR proti LUX Dream11;

Stráže – Hilal Ahmed a Ghost Mays

Batsmen – Timothy Parker, Sabaon Daviesi, Aaron Ashokan, James Parker

Všestranný – Vikram Vije (c)

Lukostřelci – Paul Taylor (hlavní město), Naveed Ahmed, William Cobb a Anan Pandey

Odborná rada CZR vs LUX Central Europe Cup T20 Match 4:

Bude to čtvrtý zápas na stejném hřišti, takže míč se zastaví a vstoupí do klubu, a pomalejší hráči a lukostřelci, kteří mohou vzít pomalé míče, budou docela důležité.

Potenciální vítězové zápasu CZR vs LUX Central Europe Cup T20, zápas 4:

Rakousko má výhodu přímých zápasů a vítězství ve svůj prospěch, takže je naším oblíbeným vyhrát tento zápas.