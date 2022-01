Předchozí infekce Covid chránily před Deltou, říká CDC, ale vakcíny jsou bezpečnější, aby se zabránilo hrozným nemocem

Nový výzkum Centra pro kontrolu a prevenci nemocí a zdravotnických úředníků v Kalifornii a New Yorku naznačuje, že dřívější případ Covid-19 chránil lidi před infekcí lépe než vakcíny, které se objevily během delta vlny loni v létě a na podzim.

Výsledky byly zveřejněny ve středu v Centres for Disease Control Týdenní zpráva o nemocnosti a úmrtnostiZdá se, že jsou v rozporu se zprávami o veřejném zdraví, které podporují očkování.

Odborníci však zdůrazňují, že injekce zůstávají nejbezpečnějším způsobem ochrany před nejzávažnějšími následky Covidu. I během zhruba výšky vlny delty loni v létě Všichni pacienti s covidem v nemocnici Neočkovaná.

„Vakcíny nadále snižují riziko, že se člověk nakazí virem, který způsobuje Covid-19, a jsou velmi účinné v prevenci závažných onemocnění,“ řekl Benjamin Silk, jeden z autorů studie a epidemiolog infekčních chorob v CDC, během hovoru s reportéry. . Středa.

Nový výzkum je založen na analýzách infekcí Covid u více než 1,1 milionu dospělých v Kalifornii a New Yorku od května do listopadu loňského roku.

Tento časový rámec je omezen na období, kdy je vysoce přenosný delta proměnná Nabírala páru a imunitu mezi prvními na očkování V prvních dnech loňského roku se začal zmenšovat. Booster shots ještě nebyly široce dostupné.

Výsledky jako takové nelze použít na aktuální omikronovou proměnnou pomlčku, která představuje více než 99 % nových případů Covid ve Spojených státech amerických.

„Omicron úplně změnil věci,“ řekl Dr. Paul Sacks, odborník na infekční choroby z Brigham and Women’s Hospital a Harvard Medical School. Řekl, že varianta Omicron vedla k „mnohem vyššímu počtu reinfekcí a mnohem vyššímu počtu superinfekcí“.

Očekává se, že CDC koncem tohoto týdne zveřejní výzkum o tom, jak vakcíny a boostery působí proti Omicron.

Studii zveřejnili ve středu vědci z CDC, kalifornského ministerstva veřejného zdraví, ministerstva zdravotnictví státu New York a ministerstva zdravotnictví a duševního zdraví města New York. Zjistilo se, že lidé, kteří se nakazili koronavirem, jsou lépe chráněni před infekcí během delta vlny než ti, kteří se nikdy nenakazili, ale byli očkováni.

Nejsilnější ochrana proti delta variantě byla pozorována u lidí, kteří byli očkováni a dříve jim byl diagnostikován virus – někdy označovaný jako „Hybridní imunita. „

Tato úroveň ochrany se však může s vývojem viru změnit.

„Ačkoli se epidemiologie Covid-19 může změnit, protože se objeví nové varianty, očkování zůstává nejbezpečnější strategií prevence infekce SARS-CoV-2 a souvisejících komplikací,“ napsali autoři studie.

Počet případů a hospitalizací byl vyšší u lidí bez jakékoli imunity: u těch, kteří nikdy nebyli diagnostikováni s Covidem a nikdy nebyli očkováni.

A infekce Covid-19 přichází s hroznými riziky. Do konce sledovaného období na tuto nemoc zemřelo více než 130 000 lidí v Kalifornii a New Yorku.

Jeffrey Klausner, profesor medicíny a veřejného zdraví na Keck School of Medicine na University of Southern California, uvedl, že zjištění naznačují, že robustní imunita po infekci může být důležitá pro budoucí politiku veřejného zdraví.

„Nikdo, kdo se stará o veřejné zdraví, neřekne, že nakazit se je lepší než očkovat, když máme bezpečnou vakcínu,“ řekl Klausner. „Ale pokud jde o politiku, podporuje to veškerý klinický výzkum a další údaje, které naznačují, že imunita po infekci je skutečná a trvalá.“

Z tohoto důvodu, řekl, „politika ve Spojených státech, stejně jako v mnoha evropských zemích, by měla být aktualizována, aby umožnila lidem chodit do práce a chodit do školy, pokud mají důkaz o tom, že se zotavili z infekce bez nutnosti očkování.“

Kdokoli ve věku 12 let nebo starší má nárok na dávku Covid Booster Pět měsíců po poslední dávce Z vakcíny Pfizer-BioNTech nebo vakcíny Moderna. Posilovací dávka se podává těm, kteří dostali injekci Johnson & Johnson po dvou měsících.

