Prastará fosilie plazů vrhá nové světlo na ranou mořskou evoluci

Umělecká rekonstrukce nejstarších známých mořských plazů z jižní polokoule: notosaurů, kteří plavali podél starověkého pobřeží Antarktidy na území dnešního Nového Zélandu asi před 246 miliony let.





Vědci objevili 246 milionů let starou fosilii mořského plaza, nejstarší svého druhu, která byla kdy nalezena na jižní polokouli, a vrhá nové světlo na ranou evoluci mořských savců.

a Největší událost hromadného vymírání Ve fosilním záznamu – známém jako „Velké umírání“ – k němu došlo asi před 252 miliony let a vyhladilo asi 95 % druhů žijících na souši a na moři.

Následovalo objevení se nových tvorů, kteří se vyvinuli z těch, kteří přežili, včetně plazů, kteří se vyvinuli ze života na souši k životu v moři.

Sauropterygové byli starověcí vodní plazi, kteří existovali asi před 180 miliony let během druhohor, před 251 až 66 miliony let.

Notosauři byli typem sauropterygů, kteří žili na Zemi během období triasu, prvního období věku dinosaurů, před 251 miliony až 200 miliony let.

Podle studie zveřejněné v časopise byl však jeho raný vývoj znám pouze z fosilií nalezených na severní polokouli. Současná biologie Pondělí.

Fosílie těchto zvířat se běžně vyskytují v Evropě, stejně jako v jihozápadní Číně a na Středním východě, s některými fragmentárními výskyty ve Wyomingu ve Spojených státech a Britské Kolumbii v Kanadě, podle hlavního autora studie Benjamina Kerra, paleontologa z Uppsalské univerzity. Muzeum evoluce ve Švédsku.

„Vůbec se ale neočekává, že najdeme nějakou na druhém konci Země,“ řekl Kerr v úterý CNN.

V době, kdy existovali notosauři, byly téměř všechny zemské masy spojeny do jednoho obřího kontinentu známého jako Pangea. Tento obří kontinent měl tvar podkovy a v jeho středu se nacházel oceán Paleo-Tethys, kde se podle Kerra předpokládá, že tato zvířata žila.

Řekl, že velkou otázkou je, jak se tato zvířata přesunula z jedné strany Země na druhou, protože druhá strana byla obklopena obřím globálním oceánem zvaným Panthalassa, který se rozprostírá od pólu k pólu.

„Toto nebylo nikdy vysvětleno a my nevíme, co se děje. Najednou najdeme Notosaura v Antarktidě na Novém Zélandu, takže jako by se všechno obrátilo vzhůru nohama,“ řekl Kerr.

Jediný obratel nothosaura byl nalezen v členitější oblasti podél řeky Balmacaan na úpatí Mount Harper na Novém Zélandu v roce 1978, podle tiskové zprávy univerzity. Mnoho zkamenělin se neustále nachází, řekl Kerr, a materiál byl uložen v novozélandské národní sbírce fosilií. Na objev ho upozornil zesnulý paleontolog Robert Euan Fordyce, ale pandemie koronaviru zdržela výzkumníky, kteří se na něj vydali podívat, až do loňského roku.

Teprve poté, co mezinárodní tým paleontologů prozkoumal obratel a zkameněliny z okolních hornin, zjistil, že to posunulo fosilní záznamy sauroptera na jižní polokouli o více než 40 milionů let.

Kerr řekl, že stáří fosílie je „opravdu zajímavé“, protože ukazuje, že „před 246 miliony let, což je velmi blízko úsvitu věku dinosaurů, se v podstatě přizpůsobili životu v moři a…najednou se stali kosmopolitními .“ “

Fosilie poskytuje první důkaz, že časná globalizace probíhala ve stejnou dobu, kdy tito plazi stoupali, když se tvořili oceánští predátoři a složité mořské ekosystémy, uvedli vědci.

Kerr řekl, že studie naznačuje, že tito staří mořští plazi se potulovali kolem zemských pólů a plavali po celém superkontinentu jako souvislá pobřežní dálnice.

Nothosauři měli štíhlé tělo, dlouhý krk, dlouhé končetiny a ocas. Ve vodě pádlovali končetinami. Později ale sauropterygové vyvinuli lepší pádla.

Kerr, který také pracuje na Svalbardu v norské Arktidě, uvedl, že vědci plánují hledat další zkameněliny po celém světě ve snaze „vysledovat tyto příběhy od pólu k pólu“ a pochopit, jak zvířata migrovala kolem superkontinentu.

„To, na co se zde díváme, může být příběh, který přesahuje tuto událost supervymírání a jde dále do minulosti, a můžeme začít vidět, že tato zvířata byla skutečně přizpůsobena životu v moři,“ řekl. „Uvidíme. Budeme dál kopat a uvidíme, co najdeme.“