Praktická dobrodružství Horizon Lego: jednoduchá, ale zábavná

První věc, kterou je třeba vědět O tom, co bylo nedávno oznámeno Horizon LEGO Adventures Je to nejprve hra Lego a je založena na hře Lego Horizont Zero Dawn druhý. Nesnaží se být znovuvytvořením rozšířeného RPG s otevřeným světem nebo dokonce zhuštěné verze. Představte si to jako dětskou shakespearovskou pohádku o sci-fi dobrodružství, až na to, že místo překladu Bardova jambického pentametru do současné angličtiny přebírá známé kosti dobrodružné hry Lego a přidává prehistorický zvrat, který rozbíjí roboty. On ona.

Byl to trochu šok, když Sony odhalilo, že to přinášejí Horizon LEGO Adventures Switch stejně jako PlayStation 5 a PC, ale hraním asi půl hodiny na Summer Game Festu je rychle jasné, že se dokonale hodí pro kapesní hybrid od Nintenda. Tato sváteční hra nabízí kooperaci pro dva hráče a byla navržena tak, aby ji bylo možné hrát pouze s jedním joystickem, takže multiplayer je možností hned po vybalení s hráči, kteří používají každý samostatný Joy-Con.

Tim Simmons, hlavní producent franšízového vývoje v Guerrilla Games a člověk, který mě provedl demoverzí, se zdál být nadšený, že si splnil můj dětský sen. Do nizozemského studia PlayStation nastoupil před pěti lety po více než deseti letech v Nintendu. Jako malý si také rád hrál s Legem a svěřil se mi, že jeho oblíbenou sadou, kterou nikdy neměl, byla obří pirátská loď jménem Škuner s lebkou (nebyl sám, to byla také sada, kterou jsem chtěl při nekonečném listování domácí katalog druhý den).

„Pro nás je velmi vzrušující dělat hru pro Nintendo poprvé, že?“ Simmons mi řekl. Místo vytvoření hry pro PS5 a její zmenšení na velikost byly obě verze vyrobeny současně, řekl. „Ve skutečnosti to všechno děláme ve stejnou dobu, paralelně, takže máme vyhrazený tým inženýrů, kteří to všechno optimalizují pro Switch, ale bude to úplně stejné.“

Namísto rozdělené obrazovky pro dva hráče sdílejí oba hrdinové, vybraní z Aloy, Varla a dvou dalších, stejný herní prostor a následují jeden druhého přes bujné lesy, vesnice a jeskyně v postapokalyptickém prostředí. Hráči mají k dispozici jeden projektilový útok – luk a šíp v případě Aloy a kopí v případě Varla – s možností získat další omezené schopnosti posílení, když prozkoumají každou úroveň. Stroje, se kterými se setkáte, mají stále slabiny jako jejich protějšky v původní hře pro PlayStation 4, ale není zde žádná pauza, abyste zamířili na konkrétní kousky nebo aby je Aloy obcházela a ovládala je.

Navzdory tomu má stále své vlastní zaměření, které lze použít ke zvýraznění interaktivních objektů a dalších užitečných informací v každé úrovni, a stále můžete nasazovat provizorní pasti zapalováním věcí, explozí ledových sudů a využíváním dalších elementárních efektů. . Opravdu jsem neviděl, jak se tradiční stavební mechanika hry Lego používá, protože většina průzkumů a bojů mi připadá jako svlečená verze hry Lego. Horizont, doplněný o lehký strom dovedností upgradů, není nic jiného než přepracovaný pohled na vesmír Lego. S kultisty můžete bojovat, sbírat je a házet je po sobě.

obrázek : Sony

Toto užší zaměření může nastat Horizon LEGO Adventures Zní to jednoduše, ale stále přesvědčivě. Akce a akce se dobře ovládají a hmatový, křupavý pocit z Lega je všude, od stop-motion animace až po skutečnost, že vše ve hře je nejprve postaveno ze skutečných kusů, což je požadavek Lega.

„Všechno zkontrolují, aby se ujistili, že každá cihla je pravá,“ řekl Simons. „Je to v podstatě jejich knihovna z cihel, takže hru přestavujeme v Legu, což byla skvělá výzva, protože jsme byli inspirováni filmy, které jsou také vyrobeny výhradně z Lega a máme trochu stop-motion animace protože jsme nechtěli ohýbat plast, abychom byli věrní skutečnému produktu.“

Dokud Horizont Příběh byl resetován, aby přinesl praštěný, neuctivý humor, kterým jsou známé jiné hry a filmy Lego. Ashly Burch se vrací jako hlas Aloy a můžete říct, že si užívá spoustu zábavy při reinterpretaci postavy a jejího příběhu prostřednictvím komediálních momentů, které sahají od grotesky až po vědomou parodii.

obrázek : Sony

zatímco Horizon LEGO Adventures Zdá se, že je navržen speciálně s ohledem na Switch a bude obsahovat některé zvonky a píšťalky na své vlajkové lodi platformy PS5, včetně režimu výkonu 60 snímků za sekundu. K dispozici je také řada možností přizpůsobení pomocí lehkých stavebních mechanik, kostýmů z jiných franšíz Lego a tematických sad, které lze odemknout v průběhu hry. Hlavní kampaň trvá asi osm hodin a Simmons slibuje post-příběhový obsah a další odemykatelné položky, které hráče poté zaměstnávají.

Než moje sezení skončilo, zasypal jsem ho několika dalšími otázkami. Jak a kdy se vrátil výkonný ředitel Guerrilly Hermin Holst? Horizont Byla odeslána a nyní jste spolu CEO PlayStationu, jaká byla vaše reakce, když jste poprvé hráli novou hru? „Miloval to,“ odpověděl Simmons se smíchem. Jaká je Simmonsova oblíbená hračka Lego? „Marvel je tak dobrý, protože existuje tolik různých stylů hry,“ řekl. A konečně, znamená toto nové partnerství, že Aloy může konečně přijít k dalšímu? Super Smash Bros.? „To by bylo hezké. Pokud si promluvíš s Nintendem a oni nás budou chtít pozvat, dej mi vědět.“

to je jasné Horizon LEGO Adventures Je to pečlivě vybrané kontaktní místo k získání Horizont Značka je v rukou více lidí, zejména dětí, částečně díky zkrácenému příběhu, který zmírňuje některé temnější části zdrojového materiálu (vsadím se, že nějaké uvidíme více Horizont Lego sady také). Zároveň to na základě hraní úvodních fází vypadá jako samozřejmé doporučení pro každého gay rodiče, kterému se to líbí Horizont A má děti, které chtějí, abych s nimi hrál hry. Tímto způsobem je to podobné účelu Minecraft Dungeons Slouží pro rodiče, kteří milují Diablo– Inspirováno procházením dungeonu. zda Horizon LEGO Adventures Zda se bude moci ospravedlnit jako hra, která stojí na vlastních nohou, se teprve uvidí. Minecraft Dungeons Určitě ano. naděje Horizon LEGO Adventures Může také.