Pověsti: Mario & Sonic na olympijských hrách jsou „hotoví“

Minulý týden v Paříži začaly olympijské hry 2024 a pokud vás zajímá, kde je nejnovější hra Mario & Sonic, vypadá to, že série možná skončila.

Minulý týden Lee Coker, který pracoval na „všech hrách ve franšíze“, na sociálních sítích oznámil, že série skončí v roce 2020 hrami v Tokiu. V roce 2009 pak sdílel svou fotku se šéfem olympijského výboru, když se ucházel o zimní olympijské hry.

„Pro lidi, kteří se ptají, nebudou @MarioSonicGames v @Paris2024, franšíza skončila #MarioAndSonic v @Tokyo2020, vím to, protože jsem pracoval na všech hrách v franšíze.“

podle Web CokerStrávil 14 let řízením olympijské franšízy Mario & Sonic – dohlížel na externí vydávání, vývoj, licencování aktiv a zajišťoval včasné dodání vysoce kvalitních her s rozpočtem. Sega a Nintendo považuje za jednu z mnoha významných herních společností, se kterými v průběhu let spolupracoval.

Cukier také odpověděl Několik poznámek k licencování olympijských videoher, říkat, že on si nemyslel, že fanoušci by někdy viděli “charakter-založený” titul jako Mario a Sonic znovu. V tuto chvíli se zdá, že jediným vývojářem s přístupem k licenci je nWay, po vydání olympijského titulu GO! Minulý měsíc zdarma hrát na mobilu. Stalo se také, že to byly první letní olympijské hry za 30 let Bez herní konzole.