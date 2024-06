Pověst: Sony stále pracuje na emulaci PS3 pro PS5

Ach, emulace PS3 na současné konzoli Sony je věčný sen. Toto je bod, o kterém se mluví, který sahá až do počátků PS4, kdy bylo potvrzeno, že konzole poslední generace nebude kompatibilní s předchozími hrami. Konverzace od té doby pokračovala a probouzela se vždy, když se objevil patent PlayStation nebo o ní hovořil polospolehlivý informátor.

Po celá léta se zvěsti uváděly, že Sony má v práci oficiální emulátor PS3 – ale žádný konkrétní důkaz nebyl nikdy objeven. A teď se to zase začíná rozjíždět díky nedávným šeptandům na sociálních sítích a podobně. Současná konverzace má však o něco větší váhu, protože zasvěcený reportér Jeff Grubb komentoval emulaci PS3 prostřednictvím nejnovější verze. Ranní hra s chaosem podcast.

Grubb má důvod se domnívat, že Sony na zmíněné emulaci „už nějakou dobu“ pracuje. Pokračoval, že poprvé slyšel o této iniciativě začátkem tohoto roku a původně si myslel, že bude odhalena dříve než tehdy. Zdá se však, že Grubb není přesvědčen, že emulace PS3 je jistá věc: „To se samozřejmě nestalo, ale to neznamená, že se to nikdy nestane – může se to stát.“

Ať už se to stane nebo ne, emulace PS3 se opět dostává do titulků. Nelze uniknout skutečnosti, že mnoho skvělých her je uvězněno v systému poslední generace Sony – a byla by opravdu škoda, kdyby to tak zůstalo.