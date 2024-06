Potvrzené případy spalniček v Novém Mexiku, první od roku 2021

Zatím nepadlo slovo, jak to začne. Dvě děti z Taosu, prvních případů spalniček v Novém Mexiku od roku 2021. Státní zdravotní oddělení uvádí, že jsou mladší 10 let, žijí spolu a nebyly očkovány. Příznaky se u nich rozvinou po mezinárodním cestování. Dětská byla v Aspen Medical Center Urgent Care ve Španělsku, v neděli 26. května od 11:45 do 15:00 a v úterý 28. května od 945 do 230. Pokud si myslíte, že jste ohroženi nebo potřebujete

Státní ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že u dvou dětí z okresu Taos byly potvrzeny spalničky. Obě děti jsou mladší 10 let a žijí ve společné domácnosti, uvádí NMHealth. Po návratu z mezinárodní cesty se u obou objevila horečka a vyrážka. Jediná veřejnosti známá expozice se stala v Aspen Medical Center Urgent Care ve Španělsku. Tato data expozice byla neděle 26. května a úterý 28. května. Níže jsou uvedeny další podrobnosti o obecné expozici. Zůstaňte v obraze o nejnovějších zprávách o zdraví: Zdraví Beat na akci 7 Zprávy o spalničkách Veřejná expozice ve Španělsku Kde: Aspen Medical Center Urgent Care, 411 Santa Clara Bridge Rd První veřejná expozice: neděle, 26. května, 11:45 až 15:00. Druhá a poslední známá expozice: úterý 28. května, 9:45 až 14:30 Ministr zdravotnictví NM Patrick Allen uvedl, že oddělení bylo schopno oslovit potenciálně exponované osoby. „Ministerstvo zdravotnictví identifikovalo lidi, kteří byli potenciálně exponováni, a kontaktovalo je, aby věděli, co mají dělat a jaké příznaky mají hledat,“ řekl Allen. „Pokud je někdo na tomto místě naléhavé péče ve dnech a časech uvedených výše a ještě nebyl kontaktován oddělením, zavolejte prosím na linku pomoci NMHealth na čísle 1-833-SWNURSE (1-833-796-8773).“ Byly zkoumány záznamy o vakcínách známých lidí, kteří mohli být vystaveni spalničkám. Příznaky spalniček se mohou vyvinout mezi týdnem a 21 dny po expozici. Příznaky zahrnují horečku, kašel, rýmu a červené oči, po kterých může podle NMHealth následovat vyrážka. Jeden z pěti případů neočkovaných lidí v zemi, kteří onemocní spalničkami, se léčí v nemocnicích. Ministerstvo také uvedlo, že vakcíny proti spalničkám jsou k dispozici rodinám v Novém Mexiku zdarma pro děti, bez ohledu na stav pojištění. Zůstaňte informováni o nejnovějších zprávách o zdraví s programem KOAT. Můžete si jej stáhnout odtud. READ Za jak dlouho se po expozici objeví příznaky? - NBC Chicago Státní ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že u dvou dětí z okresu Taos byly potvrzeny spalničky. Obě děti jsou mladší 10 let a žijí ve společné domácnosti, uvádí NMHealth. Ti dva trpěli horečkou a vyrážkou po návratu z mezinárodní cesty. K jediné veřejnosti známé expozici došlo v Aspen Medical Center Urgent Care ve Španělsku. Tato data expozice byla neděle 26. května a úterý 28. května. Níže jsou uvedeny další podrobnosti o obecné expozici. Zůstaňte v obraze s nejnovějšími zprávami o zdraví: Zdraví beaty fungují 7 novinek Veřejná expozice spalničkám ve Španělsku Kde: Aspen Medical Center Urgent Care, 411 Santa Clara Bridge Road

