Poslední láska Franze Kafky zobrazená v dramatu TrustNordisk Repped The Glory of Life (exkluzivní)

Poslední lásku Franze Kafky, slavného českého autora „Metamorphosis“, ztvární romantické drama „Sláva života“. TrustNordisk vstoupil do mezinárodního prodeje před Cannes, zatímco Majestic se stará o domácí práva.

Natáčení filmu „The Glory of Life“ režíruje Georges Maas („Dva životy“) a je založeno na milostném příběhu mezi Kafkou a Dorou Diamantovou.

Toto dobové drama napsali Michael Guttmann a Maas. Producenty jsou Helge Sasse a Solveig Fina pro Tempest Film a Tommy Pridnig pro Lotus Film.

Kafka a Diamant se setkali v roce 1923 na pobřeží Baltského moře, rok předtím, než autor zemřel na tuberkulózu. Světově moudrý Diamant, který pracoval v židovské komunitě, ho vzal do Berlína a Kafkovo zdraví se rychle podlomilo a společně odcestovali do sanatoria v Rakousku. Vzpomínka na jejich společné chvíle by vytvořila diamant na celý její život.

Ve filmu hrají Henriette Confurius („Transatlantic“) a Sabin Tambrea („Ludwig II“). „The Glory of Life“ podporují Medienboard, Filmstiftung NRW, MV Filmförderung, FFA, DFFF, OEFI a OEFI+.

