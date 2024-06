Poškozený trup ruské ponorky při návštěvě Kuby vyvolává otázky

Zdá se, že fotografie ruské ponorky s jaderným pohonem, která minulý týden zakotvila v Havaně kvůli vojenskému cvičení, ukazují určité poškození jejího trupu, což vyvolává otázky na sociálních sítích.

Ponorka Kazaň s jaderným pohonem a další námořní plavidla zakotvila v havanském přístavu 12. června a po pětidenním pobytu odplula v pondělí. Rusko minulý týden nasadilo válečné lodě a letadla v Karibském moři na plánovaná vojenská cvičení, což je krok, který Spojené státy uvedly, že se jím nezajímají.

Ruští mariňáci u kormidla ruské jaderné ponorky Kazaň 12. června 2024. Zdá se, že fotografie ukazují určité poškození jejího trupu.

Pozorovatelé probíhající rusko-ukrajinské války sdíleli fotografie zakotvené ponorky na sociálních sítích a všímali si velkých děr v trupu lodi.

Ponorky jsou obvykle vybaveny stealth vrstvami nebo anechoickými dlaždicemi, navrženými tak, aby absorbovaly zvukové vlny, díky čemuž jsou méně zranitelné vůči útoku a pro nepřátelské lodě je obtížnější je sledovat. Je běžné vidět skvrny chybějících dlaždic na trupech ponorek.

„Ruská ponorka se začala hroutit během své plavby na Kubu,“ napsal v článku Igor Sushko, ukrajinský vojenský blogger a výkonný ředitel výzkumné skupiny Winds of Change. pošta Na X, dříve známý jako Twitter.

Ruská ponorka se během své plavby na Kubu začala rozpadat. Vrátíš se do Ruska?? 😂

Říkám, že vyhlásit stav nouze a zamířit do přístavu vzdáleného několik hodin na Floridě, kde se zběhnout, je nejlepším řešením. https://t.co/JWdleDaXYW pic.twitter.com/8YqHu6nMsR – Igor Sushko (@igorsushko) 17. června 2024

Dodal: „Vrátíte se do Ruska? Řekl bych, že vyhlásit výjimečný stav a zamířit do přístavu vzdáleného několik hodin na Floridě, kde přeběhnout, je nejlepším řešením.“

„Nejnovější ruská jaderná ponorka Kazaň se zhroutila při návštěvě Kuby. Její zvukotěsné panely padají, což znamená, že „neviditelná“ ponorka je pod vodou a světly pravděpodobně velmi hlasitá,“ řekla Maren Markusová, datová vědkyně z Nizozemska. LinkedIn. Na sonaru.“

„Anechoické dlaždice mají být vyměnitelné, ale omg ta velká mezera napravo…“ napsal Marcus.

„Zatímco byla ponorka ukotvena, byli kolem ponorky viděni ruští potápěči, kteří se s největší pravděpodobností pokoušeli opravit plechovou vanu. Je šokující, že ponorka je pouze 6 let stará, problém, kterým trpí i západní ponorky , konstantní tlak a konstantní tlak jsou obvykle problémem Rozšiřte strukturu.“

Antirezonanční povlaky jsou technickou výzvou, protože „musí zůstat ve spojení v některých z nejnáročnějších prostředí na Zemi,“ uvedl výzkumník námořní bezpečnosti Hay Sutton v článku Forbes z roku 2020.

„Trup ponorky, i když je vyroben z ultrapevné oceli, se prohýbá, když ponorka klesá hlouběji. Povlak je vystaven teplotním změnám,“ řekl.

„Americké námořnictvo není osamocené, kdo čelí výzvám souvisejícím s jeho neviditelnými povlaky. Královské námořnictvo, které se nasazuje v podobných vzorech, má často odtržené části pokovení. Ruské námořnictvo, které operuje v drsné Arktidě, čelí podobným problémům, a proto se potýká s podobnými problémy.“ “ řekl Sutton. „Výzvy, kterým čelí, jsou umocněny titanovými trupy některých ponorek, na které se zdá být obtížnější nanášet nátěry.

„Takže až příště uvidíte ponorku s viditelnými jizvami, na kterých se odlupovala barva, uvědomte si, že jde o běžný problém, který odráží obtížné provozní podmínky. Na opravě se možná pracuje.“

