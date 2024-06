Portugalsko vs Česká republika: Náhled a předpověď

Portugalsko zahájí své tažení na UEFA Euro 2024 proti známým soupeřům z Česka, přičemž oba týmy mají za cíl co nejdříve se uchytit ve skupině F.

Roberto Martinez přivede své zkušenosti a odborné znalosti do tohoto portugalského týmu poprvé na velkém turnaji, když se v úterý střetne s Českem. Španěl v minulosti řídil Belgii na obou mistrovstvích světa na Euru 2020 a skončil s Red Devils v roce 2022 po porážce v Kataru.

Portugalsko má dobrou pozici pro Euro 2024 jako jediný tým se 100% rekordem v kvalifikaci a před cílem. V těchto kolech byli solidní v defenzivě a Martinez bude doufat, že si tuto formu přenese i do finále a bude se snažit poskytnout fanouškům jiný zápas, než je nevýrazná záležitost, kterou občas viděli na velkých turnajích.

Tento Koukni na to Každá pozice je plná talentovaných hvězd a do čela se opět postaví mocný Cristiano Ronaldo, který bude mít své šesté finále Eura. Ať tak či onak, Portugalsko vstoupí do tohoto turnaje pevně ve skupině týmů považovaných za favority a na papíře bude jistě průkopníky, kteří postoupí do dalšího kola jako vítěz skupin.

Česko nemůže být vnímáno jako vyzyvatel o titul a nebude se chlubit štítkem favoritů na postup ze skupiny. Ve finále však mají konzistentní bilanci a to bude primární cíl Ivana Haška při cestě do Německa.

Česko se také může pochlubit stabilním defenzivním rozestavením s průměrnou přítomností během kvalifikace a manažer bude doufat, že tomu tak zůstane i v jejich skupinových zápasech. Hašek má ale ve finále mladší a méně zkušený tým, který prověří jeho sílu proti Portugalsku a zbytku své skupiny.

Představují se v jedenáctém finále a osmé v řadě, jejich neporazitelnost předčí pouze Německo a Francie. Zápas s Portugalskem bude pro Česko čtvrtým střetnutím Koukni na to V evropském finále v letech 2008 a 2012 vyhráli první dva.

Týmové novinky a taktika

Portugalsko

Roberto Martinez bude mít z výběru hlavu, dokud před zápasem s Českem nepojmenuje svůj poslední týmový list. Velkým dilematem bude výběr ze skupiny obránců ve středních pásmech, která určí jeho finální sestavu.

Bude se muset rozhodnout, zda využít 41letého veterána Pepeho, nebo odolat pokušení a jít s mladým středním obráncem jako Antonio Silva nebo Goncalo Inacio. Martinez by mohl využít Silvu ve své zadní linii a spárovat ho s Rubenem Diazem, zatímco Diogo Dalot a Joao Cancelo by mohli obsadit místa krajního obránce.

Joao Balhinha by mohl být použit jako osamocený záložník na základu zálohy pro Portugalsko, protože by umožnil útočícím Brunovi Fernandesovi a Vitinhovi prospívat v obraně. V útoku se očekává, že Ronaldo povede Portugalsko proti Česku, přičemž Bernardo Silva bude hrát zprava a nalevo od přední trojky jej bude podporovat Rafael Layo.

Možné pořadí (4-3-3): Costa; Dalot, A. Silva, Diaz, Cancelo; Vidinha, Palhinha, Fernandez; B. Silva, Ronaldo, Leo

Česko

Česko utrpělo brzkou ránu v přípravě, když byl kvůli zranění při jízdě na kole vyřazen ze sestavy klíčový záložník Michal Sadílek. Pro Haškovy muže by byl jistým startérem, což možná přimělo manažera přehodnotit svůj výběr do skupinové fáze.

Česko se může pochlubit řadou klíčových hráčů se zkušenostmi na nejvyšší úrovni, jako jsou Tomáš Suček nebo Vladimír Koufel. Patrik Schick je další s vysokým rodokmenem na této české straně a téměř jistě za ně bude hrát dopředu, stejně jako Jan Kuchta.

I na lavičce má Hašek několik možností, včetně útočníka Adama Hloška, ​​který může mít za svou zemi jen dva góly, ale rozhodně je silnou možností, jak v zápasech zavolat z lavičky. Manažer půjde s jedním bekem a bude se držet krajních obránců, i když se tato formace může změnit v závislosti na tom, jak povedou proti Portugalsku.

Možné pořadí (3-5-2): Staněk; Holz, Hirank, Krejčí; Coufal, Souček, Provod, Barák, Jurášek; Kuchta, Šik

Klíčové statistiky

Portugalsko vyhrálo poslední čtyři zápasy proti České republice ve všech soutěžích.

Portugalsko v posledních třech zápasech proti Česku udrželo čisté konto.

Portugalsko a Česká republika se na evropském šampionátu střetnou počtvrté.

Cristiano Ronaldo má na svém kontě nejvíce zápasů na Euru, nejvíce gólů a společných asistencí a v každém ze svých pěti zápasů vstřelil alespoň jeden gól.

Česko má za sebou třetí nejdelší běh bez porážky na Euru v řadě, když se představí osmé v řadě.

Hráč na sledování

Cristiano Ronaldo

Vložit z Getty Images

Přestože má Portugalsko mnoho velkých hvězd, žádná není větší než mocný Ronaldo. Superstar Al-Nasr se představí ve svém šestém evropském finále a bodoval v každém z předchozích pěti ročníků. Je držitelem rekordu za nejvíce gólů, společných asistencí a nejvíce vystoupení hráče na Euru, podle podmínek.

Ronaldo, který vyhrál turnaj dříve ve své kariéře, bude doufat, že znovu přidá korunu, a tentokrát může dát přednost týmu, který si vybral Roberto Martinez. Ronaldo upadl v nemilost zkušeného trenéra na konci vlády Fernanda Santose, ale vypadá to, že pod Martinezem bude jako doma, protože doufá, že tentokrát v Německu předvede solidní výkon.

Předpověď

Portugalsko 3-1 Česko

Česko je už desítky let stálicí ve finále Eura. Ale budou se muset spolehnout na převážně nezkušený tým, aby věci dotáhl do konce. Před zápasem na ně bude tlak, protože budou čelit těžké výzvě postoupit ze skupiny, pokud prohrají svůj úvodní zápas s Portugalskem.

Portugalsko je favoritem na získání tří bodů v tomto střetnutí a nastavení ukazatele ve skupině F. Portugalsko si pohodlně odnese tři body a vzadu předvede defenzivní slabiny, díky nimž by mohli Češi vstřelit lichý gól útěchy.