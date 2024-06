Portugalsko vs Česká republika: Kde a jak sledovat UEFA Euro 2024 živě ve vaší zemi

Portugalsko Cristiana Ronalda A tohle republika Che Utkají se ve svém utkání 1. zápasu 2024 eur Úroveň skupiny. Ať už dáváte přednost tradičnímu televiznímu vysílání nebo službám živého vysílání, zde je návod, jak sledovat hru v USA a dalších zemích. V USA můžete zápas streamovat ViX Premium Jen 4,99 $!

Soutěž začíná Cristiano Ronaldo A Portugalsko, jeden z hlavních uchazečů o titul Euro 2024. Být toto možné CR7Portugalský celek ve finále využije přítomnosti své hvězdy a zamíří na druhý šampionát v historii.

K dosažení tohoto cíle je rozhodující úspěšný start, i když to není snadné. Jejich nepřátelé, republika Che, dobře vyvážený a talentovaný tým, i když bez špičkových hvězd. The Sek Uvědomte si, že jsou opačným smolařem Ronaldovo PortugalskoAle budou se snažit o dobrý výsledek.

Portugalsko vs Česká republika: Čas zahájení ve vaší zemi

Argentina: 16:00

Austrálie: 5:00 (19. června)

Bangladéš: 1:00 (19. června)

Kanada: 15:00

republika Che: 21:00

Francie: 21:00

Německo: 21:00

Indie: 00:30 (19. června)

Indonésie: 3:00 (19. června)

Irsko: 8:00

Itálie: 21:00

Malajsie: 3:00 (19. června)

Mexiko: 13:00

Holandsko: 21:00

Nigérie: 8:00

Portugalsko: 8:00

Srbsko: 21:00

Jižní Afrika: 21:00

Španělsko: 21:00

Spojené arabské emiráty: 23:00

Spojené království: 8:00

Amerika: 15:00 (ET)

Jak sledovat Portugalsko vs Česká republika v USA

Portugalsko Cristiana Ronalda proti tak těžkému konkurentovi by měl začít silný republika Che V tento den utkání 1 zápas skupiny E na Euro 2024. Tuto zajímavou hru můžete chytit v USA ViX PremiumS plány začínajícími na pouhých 4,99 $!

Thomas Corey z České republiky – IMAGO / Eibner

Probíhá od 14. června do 14. července Euro 2024 Jeden z nejdůležitějších turnajů léta, na kterém se představí nejlepší týmy a hráči v Evropě. ViX Premium Má exkluzivní práva na vysílání všech 51 zápasů Euro 2024 se španělským komentářem. Portugalsko A tohle republika Che.

Portugalsko vs Česká republika: TV kanál a živé vysílání ve vaší zemi

Argentina: Star+ Argentina, ESPN Argentina

Austrálie: Hra Optus

Bangladéš: Sony LIV, SONY TEN 2, SONY TEN 3, SONY TEN 2 HD, SONY TEN 3 HD, T Sports

Kanada: VIVA, TVA+, TSN3, TSN4, TVA Sports, TSN1, TLN

republika Che: ČT hra

Francie: beIN Sports Connect, TF1+, Molotov, zdarma, TF1, beIN Sports 1

Německo: MagentaTV, První, Servus TV

Indie: JioTV, Sony LIV, SONY TEN 2, SONY TEN 3, SONY TEN 2 HD, SONY TEN 3 HD

Indonésie: RCTI+, Vision+, RCTI, Sportsstars 3, Sportsstars 4, K-Vision

Mezinárodní: Facebook Live, Sport 24

Irská republika: BBC Sport Web, RTE Player, BBC iPlayer, RTE 2, BBC One, TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live

Itálie: SKY Go Italia, RaiPlay, NOW TV, RAI 1, Sky Sport 251, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K

Malajsie: Astro Go, sooka, SPOTV

Mexiko: Blue to Go Video Everywhere, Easy Go, Sky HD

Holandsko: NOS Live, NPO 1, VRT 1

Nigérie: DStv Now, SuperSport Football Plus Nigeria, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MaXimo 2, SuperSport GOtv Football

Portugalsko: Sport TV Multiscreen, Sport TV1SIC

Jižní Afrika: DStv App, SuperSport Premier League, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MaXimo 2, SuperSport tribuna, SuperSport GOtv Football

Španělsko: RTVE.es, fuboTV Španělsko, TVE La 1

Spojené arabské státy: Bean Sports Connect, Bean Sports Max 1 Arabia, Bean Sports Max 2 Arabia, Bean Sports Max 3 Arabia, 4K Arabia

Spojené království: BBC Sport Web, BBC iPlayer, BBC One, TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live

Amerika: ViX, Fubo, Sling, Fox Sports.