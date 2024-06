Portugalsko vs. Česká republika, Euro 2024: Portugalci Cristiana Ronalda porazili Česko 2:1 v úvodním zápase mistrovství Evropy

Střídající Francisco Conceicao vstřelil branku v přestávce, aby dovedl Portugalsko k výhře 2:1 nad Českou republikou v jejich úvodním úterním utkání mistrovství Evropy ve fotbale. Conceição, který nastoupil až v 90. minutě, napálil míč domů v 92. minutě poté, co se Ruben Hranac pokusil zblokovat střelu svého spoluhráče Pedra Neta a ta jemně spadla před křídelníka Porta a vypálila k levé tyči. Uplynulo téměř 24 let ode dne, kdy Conceiçãův otec Sergio Conceição vstřelil hattrick a vyřadil obhájce titulu Německo z Euro 2000. 41letý portugalský obránce Pepe se přesto stal nejstarším hráčem turnaje. mít předtím… Zúčastněte se turnaje. Nebylo co dělat, protože šampioni z roku 2016 ovládali držení míče a šance.

| Foto: AP/Serge Gretz



Portugalci Cristiano Ronaldo (7) a Francisco Conceicao slaví po utkání skupiny F mezi Portugalskem a Českou republikou na mistrovství Evropy ve fotbale 2024 v německém Lipsku. Francisco Conceicao slaví druhý gól Portugalska

| Foto: AP/Neděle Alamba Portugalec Francisco Conceicao (vlevo) slaví druhý gól svého týmu během zápasu skupiny F mezi Portugalskem a Českou republikou na UEFA Euro 2024 v německém Lipsku. Francisco Conceicao slaví po vstřelené brance

| Foto: AP/Peter Gosek Portugalec Francisco Conceicao (vlevo) slaví se svými spoluhráči poté, co vstřelil úvodní gól svého týmu během zápasu skupiny F mezi Portugalskem a Českou republikou na UEFA Euro 2024 v německém Lipsku. Lucas Provod slaví po vstřelení prvního gólu

| Foto: AP/Serge Gretz Čeští reprezentanti Lukas Provod (14) a David Dodera slaví poté, co Provod vstřelil úvodní gól v utkání skupiny F mezi Portugalskem a Českou republikou na UEFA Euro 2024 v německém Lipsku. READ "Vytváří umění, aby zachránil svět." Arnoldova žena učí umění zdobení ukrajinských vajíček Pysanky - Capital Gazette Portugalec Cristiano Ronaldo

| Foto: AP/Robert Michael/DPA prostřednictvím AP Portugalec Cristiano Ronaldo gestikuluje během zápasu skupiny F mezi Portugalskem a Českou republikou na fotbalovém turnaji Euro 2024 v německém Lipsku. Patrik Schick bojuje o míč s Nuno Mendesem

| Fotografie: AP/Ibrahim Norouzi Hráč České republiky Patrik Schick, vlevo, zápasí o míč s Portugalcem Nuno Mendesem během zápasu skupiny F mezi Portugalskem a Českou republikou na UEFA Euro 2024 v německém Lipsku. Pepe v zápase České republiky

| Foto: AP/Peter Gosek Portugalec Pepe kope do míče během zápasu skupiny F mezi Portugalskem a Českou republikou na UEFA Euro 2024 v německém Lipsku. Portugalec Rafael Leao

| Foto: AP/Peter Gosek Portugalec Rafael Leao vede míč během zápasu skupiny F mezi Portugalskem a Českou republikou na UEFA Euro 2024 v německém Lipsku. Střelu Cristiana Ronalda blokuje Jendrij Stanek

| Foto: AP/Serge Gretz Brankář České republiky Jindryk Staněk (1) blokuje střelu Portugalce Cristiana Ronalda během utkání skupiny F mezi Portugalskem a Českou republikou na UEFA Euro 2024 v německém Lipsku. Cristiano Ronaldo soutěží o míč s Thomasem Holzem

| Foto: AP/Peter Gosek Cristiano Ronaldo, vpravo, soutěží o míč s českým hráčem Thomasem Holzem během zápasu skupiny F mezi Portugalskem a Českou republikou na UEFA Euro 2024 v německém Lipsku.