Portugalský obránce Ruben Dias popsal Cristiana Ronalda jako „inspiraci“, když se připravuje zapsat se do historie tím, že se objeví na šestém evropském šampionátu.

Zkušený útočník debutoval na mistrovství Evropy v roce 2004 a od té doby skóroval v každém ročníku.

Pokud letos v létě zaboduje v Německu, stane se zároveň nejlepším střelcem turnaje.

Portugalsko začíná své tažení na Euro 2024 ve skupině F proti České republice, která se dostala do finále v roce 1996, v Red Bull Areně v Lipsku.

Obránce Manchesteru City Diaz na otázku, co to znamená vidět, jak se ve věku 39 let připravuje vést svou zemi na mistrovství Evropy v roce 2024, řekl: „Představuje inspiraci, všechno a cokoli, o čem můžete snít a dosáhnout.“

„Je mi potěšením ho mít s námi. To, že je s námi v tuto chvíli své kariéry, znamená, že tu s námi chce být a bude tu až do konce. Je to náš vůdce.“

Bývalý útočník Manchesteru United a Realu Madrid Ronaldo, který hraje v Saúdské Arábii s Al-Nasrem, vstřelil 10 gólů, když Portugalsko dosáhlo 100% rekordu během kvalifikace o Evropský pohár národů 2024.

Dva góly vstřelil také při výhře Portugalska 3:0 nad Irskou republikou v přátelském utkání v rámci přípravy na letošní letní turnaj.

Trenér Portugalska Roberto Martinez zdůraznil, že Ronaldo má na mezinárodní scéně co nabídnout, protože se těší na to, že poprvé od roku 2016 vyhraje mistrovství Evropy.

„Nikdo se do toho nedostane jen tím, že má jméno,“ řekl Martinez.

„Umí udělat poslední tah, natáhnout obranu a v průběhu let změnil způsob hry.

„Je v národním týmu zaslouženě a možná jsou tu čísla, která ho podporují.“