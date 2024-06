Portugalsko porazilo Česko, ale jejich taktika byla neinspirativní

Vzrušující výhra Portugalska proti Česku, z níž se zvedal žaludek, byla pro Roberta Martineze a Portugalska jako prohra. Portugalsko samozřejmě bralo všechny tři body proti jednomu z nejobtížnějších týmů turnaje. Ano, ukázali neuvěřitelné odhodlání vrátit se z jednobrankového manka proti neuspokojivě nízkému bloku. Bombardovali Česko řadou křížků, vytvářeli si šanci za šancí a mohli mít smůlu, že v noci nedali více než dva góly.

Ale byly chvíle, kdy Portugalsko mezi sebou vypadalo zmateně a nepředvídatelně. Také matoucí. Bylo jen omezené chápání toho, jakou roli by měl každý hráč hrát, zvláště když se Martinez rozhodl hrát se startovní sestavou, ve které se rýsuje hodge-podge. Přirozený wingback Nuno Mendes na středním obránci? Je Joao Cancelo na odchodu jako levé křídlo? Tvar, který Martinez pro hru naplánoval, se během hry rozpadl na virtuální kusy a zdálo se, že Portugalsko spoléhalo spíše na jejich kvalitu a technickou převahu, než na taktickou inteligenci a trpělivost. Jejich podvod vyvolal mnoho otázek a Victory nezanechal žádné odpovědi.

„Dnes není o posuzování této hry z technického nebo taktického hlediska,“ řekl Martinez řekl Reportéři po zápase. „Vyhráli jsme dnes, protože jsme ukázali odolnost, odhodlání a víru. Bylo to poprvé, co jsme vyhráli zezadu.“ [under my tenure]. Dnes jsme věřili a ukázali neuvěřitelnou osobnost.

Přestože vedení a motivace portugalského týmu pomohly rozdmýchat plameny jejich comebacku, Martinez a Selecao čelí vážným otázkám ohledně jejich konkurenčních šancí po znepokojivém výkonu.

Martinezova taktika je matoucí

První jedenáctka Portugalska pochybovala o vstupu do svého rande s Českem. Martinez ve svých dvou přípravných zápasech před eurem použil dvě různé formace s různými hráči. I poté, co Portugalsko jedenáct hodin před zápasem oznámilo své startéry, bylo stále záhadou, jaké role budou jednotlivé hráčky zaujímat.

Utkání otevřel brankář číslo jedna Diogo Costa. Martinez porazil levonohého středního obránce Goncala Inacia, Vzdal úctu Pro Nuno Mendese, přirozeného levého obránce, jako United a Liverpool. Mendes se připojuje k Rubenu Diazovi a Pepovi nalevo od tříčlenné zadní řady. Martinez překonal Joaa Palhinhu, který zaujal na levé straně dvojitého pivota s Vidinhou. Místo toho se Martinez rozhodl začít Diogo Dalot a Joao Cancelo jako krajní obránci, s Vidinhou a Brunem Fernandesem jako středními záložníky.

Rafael Leo dostal start na levém křídle vedle Cristiana Ronalda a Bernarda Silvy vpředu.

Martinez přiměl svůj tým hrát buď plynule, nebo nepravidelně, podle toho, jak se na to díváte. Hráči Portugalska si vzali kreativní licenci a šli si pro body, pokud viděli výhodu. Brzy jsme viděli Cancela, údajného „levého křídelního obránce“, jak přechází do rychlých útoků na start nebo prochází středem, aby uvolnil Lea. I když se jeho výkon může zdát z hlediska počtu průměrný, jeho přítomnost pomohla uvolnit útočníky a vytvořila prostor pro rychlé krosy nebo kontry.

„Chtěli jsme, aby Joao Cancelo hrál v horizontální linii,“ Martinez řekl. „Chtěli jsme extra muže s Bernardem Silvou, Brunem Fernandesem a Vitinhou Aguirre.“

Míchání tradičních pozic

Mendes dělá puchýřský průjezd středem, což znamená, že obrácený krajní obránce Cancelo nebo defenzivní záložník Vitinha klesnou hluboko, aby zaujali jeho místo. Mendes, který exceloval v PSG, se o mezery podělil s Leem. Portugalsko občas dokázalo rozbít křídla svou početní výhodou, ale to obvykle vedlo k přetížení křídel. Leo začal dobře, vytvořil řadu šancí pro Ronalda a spol. Jeho výkony se vytrácely, když Mendes pokračoval ve svých záškodnických jízdách.

„Hrát jako levý střední obránce? Je pravda, že jsem na takové pozici nikdy nehrál a nemůžu tolik útočit, ale trenér mě tam dal z nějakého důvodu,“ pokrčil rameny Mendes. „Odvedl jsem svou práci. Já i tým jsme si vedli dobře a zaslouženě jsme vyhráli,“ řekl.

Ruben Diaz a Pepe byli nejspolehlivějšími členy zadní řady, protože pravidelně ustupovali. 41letý Pepe odvedl solidní práci, když míč držel, pohyboval s ním a dokončil několik dlouhých míčů, zatímco Diaz plnil stejnou roli. Jeden z nejlepších evropských obránců Diaz občas dominoval, ale obvykle byl druhý za Pepem.

Vinha Thrill za Portugalsko proti Česku

Portugalsko excelovalo ve středu zálohy. Vitinha a Bruno Fernandes jsou jedinými záložníky týmu, ale Bernardo Silva často pomůže Portugalsku vytvořit ze své role pravého křídla.

Whitinha se umístil na 6. místě v kategorii Muž zápasu. Přestože hrál v mnohem hlubší roli za kreativními hráči jako Fernandez a Silva, zářil. Během turnaje udělal 20 přihrávek, které prolomily čáru – překonal ho pouze výkon Tonyho Cruze proti Skotsku. Záložník PSG předvedl vynikající defenzivní výkon a zároveň nakopl většinu portugalských útoků. V průběhu zápasu se Vidinha prosadil, když Fernandez a Silva nedokázali poskytnout kreativní jiskru.

Fernandezův výkon je podobně zajímavý, ale ze špatného důvodu. Martinez donutil Fernandeze odejít z hlubší role, než na jakou byl zvyklý, a on se kvůli tomu trápil. Fernandes, obvykle hlavní tvůrce United a útočící záložník, rezignoval, aby pomohl vytvořit hru po boku Vidinhy. Dokázal si více naběhnout do vápna a jeho nedostatek gólové hrozby byl po celý zápas velmi cítit.

Silva se trápil i na křídle. Vyniká v roli tvůrce, hází hluboké koule do streaking wingers a obecně seká uvnitř. Martinez však zahrál Silvu dobře a skóroval mimo své pravidelné dodávky. Silva v těchto vyspělých oblastech neútočil a Ronaldo tak neměl žádnou podporu v kabině.

„Myslím si, že jsme v prvním poločase chyběli, protože jsme měli nějaké hráče na dokončení našich pohybů, házeli jsme více hráčů do kabiny,“ řekl Silva. „Když Chico.“ [Conceicao], [Diogo] jodha, [Pedro] Neto přišel a dali nám tohle.

Je Ronaldo stále hrdinou Portugalska?

Vzhledem k tomu, že Cancelo byl nucen v zámoří, Fernandez a Silva opustili své obvyklé role a Leo se trápí na křídle, Cristiano Ronaldo to bude mít samozřejmě těžké. Ačkoli Ronaldo hrál svou obvyklou roli pronásledování pokutového území, často z této role vystupoval. Vyšel ze závěrečné třetiny, aby vyrovnal hru křídlem.

Herní plán na hřišti byl ‚dostat Ronaldo míč do boxu‘. Ze základní sestavy vyšel jako jediný spolehlivý zakončovatel Portugalska a ukázal, že je spolehlivý před brankou. Pod Martinezem vstřelil 12 gólů ve 12 zápasech.

Ale Ronaldo trpěl bez podpory v boxu. Ronaldo byl izolován kvůli nedostatku útočících hráčů nahoře. Ronaldo se může jen zlepšovat, dokud Martinez nepošle více hráčů do pole a nepřidá další útočníky. Jeho nejlepším momentem pro Portugalsko bylo, když česká obrana byla horlivá s Leem a nevšímala si Ronaldova běhu. Fernandez poslal Ronaldovi parádní průnik, který ho poslal jeden na jednoho s brankářem, ale nedokázal proměnit.

Vítězství Portugalska přišlo, když mnozí šli do boxu. Vlastní gól Robina Haranacha začal, když Nuno Mendes zachytil centr Vinha a vynutil si vynikající zákrok. Tehdy bylo v boxu sedm lidí. Vítěz mezičasů Francisco Conceicao našel v boxu šest mužů. Útok byl často odhalen a izolovaný kvůli neznalosti Martinezovy formy. Zásadní bylo střídání Pedra Neta (asistence u vítězného gólu) a Francisca Conceicaa (střelec) a vypadalo to na útok.

Je Martinez pro Portugalsko tak špatný?

Portugalsko mělo skutečně štěstí, když vstřelilo dva góly Česku. Prvním byl nemotorný vlastní gól Hranače; Druhá byla nešikovná chyba stejného hráče. Přestože si Portugalsko vytvořilo nějaké šance, vypadalo chvílemi vlažně, kontrolovalo držení míče, ale nevědělo, co s tím. Martinezova taktika tento tým téměř zničila, zvláště když v polovině zápasu aktivoval svou tekutou formu.

Portugalsko však v průběhu let hraje velmi vzrušující a krásný fotbal. Je to osvěžující změna oproti cynismu a předvídatelnosti za Fernanda Santose a oni hráli přímočařeji než kdy předtím. Portugalsko hraje v nejlepším případě se stejnou útočnou hrozbou jako evropské velmoci a proti Česku ukázalo své umění.

Nezávislý fotbal Portugalska může růst jedině odtud.

Ale samozřejmě může růst jen s pokrokem. Nikdo pořádně neznal jejich roli v Portugalsku a ukázalo se to i proti Česku. Bruno Fernandes by měl hrát vyspělejší roli. Silva ještě potřebuje zaříznout dovnitř nebo hrát kreativnější roli. Martinez potřebuje najít odpověď na zmatek kolem Lea a Mendese, a ti z velké části selhali.

Největší otázkou ze všech je Ronaldo, který se nijak výrazně neprosadil, ale je jejich jediným spolehlivým útočníkem. V současné době se Portugalsko ani zdaleka neblíží Německu, Španělsku nebo zraněními prolezlé Francii. Čelí stejným otázkám jako Anglie, jejich krize sestavy; Nebo Itálie, objevující jejich konzervativní styl hry.

Dokud Portugalsko nevyřeší své problémy se svým herním stylem, bude nuceno znovu předčasně odejít. Cyklus pokračuje.

Fotografie: Imago