Portugalsko má zpoždění, aby porazilo Českou republiku na zahajovacím turnaji Eura 2024 – Irish Times

Skupina šestá: Portugalsko 2 (Hranac 69, Conceição 90+2) Česká republika 1 (Provod 62)

Myslel jsem na Roberta Martineze, když se Cristiano Ronaldo v 57. minutě zápasu postavil nad centrální přímý kop. Pršelo, když útočník Al-Nasr vypálil míč přímo do rukavic Jindřicha Staňka.

Trenér Portugalska si pravděpodobně myslel: Vyvedu z lavičky Pedra Neta a Francisca Conceicaa, aby tato dvojice mohla tyto inspirativní Čechy odložit.

A přesně to se stalo jedné bouřlivé noci v Lipsku.

Původně se zdálo, že vítězný gól Portugalska vstřelil v 87. minutě Diogo Jota, který uklidil odražený míč poté, co se Ronaldova hlavička odrazila od tyče, ale video asistent rozhodčího zasáhl a rozhodl o ofsajdu Ronalda.

Zdálo se, že Česká republika má bod, dokud Conceição neskóroval pozdě.

Mistři Evropy z roku 2016 bušili na dveře České republiky po celý zápas, bezvýsledně, tak si představte, co by se mohlo stát, kdyby toho dokázali tito disciplinovaní podrazáci využít. jen jeden.

Je pozoruhodné, že mělo dojít k velkému nepokoji. V tuto noc honby za ztracenými případy David Dodera znovu padl. Povedlo se a trefil patřičně kříž, který našel neústupného Vladimíra Coufala, který vyzval Lukáše Provoda k palbě. Česká republika 1:0 Portugalsko.

Ale sny o historickém výsledku trvaly jen sedm minut. Ruben Hranjic prožíval svůj životní zápas, dokud Nuno Mendes už pomnácté v českém pokutovém území nenaskočil vysokou přihrávkou na střídajícího Davida Jurassiče.

Brankář Jindřich Staněk, který byl na osobní misi, aby ho Ronaldo nepřekonal, se odraženého míče dotkl prsty, ale nasměroval jej pouze do nohy Hranata, čímž si vstřelil vlastní branku a Portugalsko vyrovnalo.

Bylo to těžké, ale rozhodně to stálo za to, jen co se týče držení.

V nejjednodušším taktickém jazyce český trenér Ivan Hašek přijal portugalský přístup. Přijďte na Zentralstadion a otevřete nám cenu, 60letý muž si troufl na nejdražší skupinu fotbalistů světa.

Pokud Portugalsko přihrává nebo seká míče z koncové čáry, česká zadní obrana dělá své.

Cristiano Ronaldo z Portugalska děkuje fanouškům. Fotografie: Alex Livesey/Getty

Žádné bílé hvězdy. Tomáš Souček z West Ham United a populární Patrik Čech z Bayeru Leverkusen jsou vynikající mezinárodní hráči, ale toto byl 90minutový tutoriál v útoku proti obraně.

Zdálo se, že Bernardo Silva a Bruno Fernandes byli ve stavu vzrušení, kdykoli se český tým pokusil o protiútok. Hru přerušily milisekundy, obvykle Joao Cancelo nebo velmi ambiciózní přihrávka, a soupeři Manchesteru na sebe strhli pozornost.

Ve 20. minutě se záložníci kombinovali, aby do branky postavil Joao Cancelo. Ve 32. minutě nastřelil nádherný míč Fernandez a Cristiano Ronaldo si ho pustil a zblokoval dorážku Stanka. Český brankář skvěle zasáhl nohou.

Ronaldo, nyní 39letý, přišel hledat záznamy. Šesté mistrovství, kontrola. Už má na kontě nejvíce startů (25) na evropském šampionátu, nejvíce gólů (14) a aktuálně je nerozhodný s Karlem Poborskim se šesti asistencemi.

Držel by také rekord nejstaršího hráče v historii Eura, kdyby ho jeho spoluhráč, 41letý Pepe, nenarazil na druhé místo.

Málem se stal nejstarším hráčem, který vstřelil branku na mistrovství Evropy, když jeho brzká hlavička trefila tyč a těsně před poločasem, když Staněk zblokoval jeho druhou střelu na bránu.

Brzy se otevíralo nebe a déšť, který nechtěl povolit, byl pro Čechy dar z nebes.

Ronaldo byl stejně efektivní ve skoku do prostoru, jediným kliknutím posunul Vitinhu dopředu, ale rozhodčí Marco Guida promarnil přesnou přihrávku Lukase Provoda z dresu.

Ital se nemýlil, když po pádu křídelníka ve vápně žlutě vyškrtl Leaa, přestože Souček nekomunikoval a ihned gratuloval rozhodčímu.

Leipzig City hrál při této příležitosti. Na rozdíl od většiny míst konání Euro 2024 se na tento podzemní stadion dostanete pěšky z hlavního vlakového nádraží.

Do Red Bull Areny se sjely tři skupiny příznivců. Ronaldovi fanoušci cestovali v podobě rodin z Asie a Severní Ameriky, aby byli svědky jejich hrdiny v těle. Většina z nich nosí portugalské triko s číslem sedm, aniž by přenesli svou věrnost k Seleção. Více srovnatelné s fanatiky Taylor Swift – Swifties – snadno zapadli do této karnevalové atmosféry.

Třetím kontingentem byl masivní český následovník s Prahou jen tři hodiny jízdy přes hranice.

Ronaldův běh na hřiště, aby se zahřál, za melodie písně MGMT Kids, však vypadal jako začátek jeho prohlídky stadionu.

Ponechat ho jako ústřední bod téměř každého portugalského útoku dává velký smysl, ale Hranat a Vladimír Coufal si užívali každý vzdušný souboj.

Hranáč byl impozantní. Vzpomeňte si na Paula McGratha na Giants Stadium. Stačí gól proti běhu hry. Pak se počet Čechů na červeně zbarveném stadionu náhle vyjasnil.

Famózní pozdní vyrovnání odmítal Conceição, když Hranáč pod silným tlakem opět udělal netypickou chybu.

Portugalsko: Costa; Dalot (Inacio 63), Pepe, Dias; Cancelo (Semedo 90), Silva, Fernandes, Vitinha (Conceição 90), Mendes (Neto 90); Leao (Jota 63), Ronaldo.

Česká republika: Stanic. Holz, Hranáč, Craigie; Koval, Šulc (Čevčík 79), Souček, Provod (Barák 79), Dodera; Košta (Linger 60), Čech (Chytil 60).

vládnout: Marco Guida (Itálie).