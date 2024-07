Portugalsko 2:1 Česká republika: Francisco Conceição trefil vítěze v přestávce v historické noci pro Cristiana Ronalda

Po negativním prvním poločase Lucas Provod postavil portugalský celek před pokutové území zpoza pokutového území nádhernou střelou, která si zasloužila vyhrát cenu za nejlepší gól na turnaji poté, co Portugalsko kontrolovalo zápas téměř od začátku utkání.

Zatímco Portugalsko mělo v Lipsku 74% držení míče, Češi nepředvedli příliš dobrý výkon a jejich obrana byla několikrát otevřena po přílišném nasazení do útoku a ztrátě míče.

Herní plán byl rychlý a flexibilní od nejmladšího týmu v turnaji a Patrik Čech jim mohl dát vedení v prvním poločase, přestože občas vypadal pomale, když za svou zemi odehrál jen sedm zápasů poté, co zapůsobil na Euro 2021.

Mezitím poslední čtvrtfinalisté budou potřebovat výsledky proti Gruzii a Turecku, aby měli šanci na návrat do vyřazovací fáze, přičemž obě strany vypadaly ve svém thrilleru 3:1 dříve nebezpečně.

Vzhledem k tomu, že ze skupinové fáze vystoupilo pouze osm týmů, tato výhra by mohla stačit k zajištění kvalifikace mezi 16 posledních bez ohledu na jejich další výsledky, ale výkon Portugalska se nepodobal jedinému týmu, který vyhrál všechny kvalifikace na Euro 2024 a má nejlepší ofenzivu. a obranné záznamy jakékoli země.

A i když jim nyní do vyřazovacích bojů zbývají ještě dva zápasy, Martinez může zvážit přechod na zadní čtyřku, se kterou také experimentoval, když byl trenérem Portugalska, zatímco Neto a Conceição mohli udělat málo pro to, aby prosadili svůj případ pro výběr poté, co dostali pouhých pět. minut v zápase.