Portugalec objevil na svém dvorku 82 stop vysokou kostru dinosaura.

Mezinárodní výzkumný tým odkrývá pozůstatky toho, co by mohlo být největším dinosaurem všech dob Nalezeno v Evropě Poté, co si jeden Portugalec před lety na svém dvorku všimnul zkamenělých kostí.

Fosilie, která se nachází ve středním Portugalsku, je podle lisabonské univerzity považována za sauropodního dinosaura měřícího 39 stop na výšku a asi 82 ​​stop na délku.

„Není pro mě obvyklé najít Všechna žebra zvíře Taková, natož taková poloha si zachovává svou původní anatomickou polohu,“ řekla Elizabeth Malavia, postdoktorandka na univerzitě v Lisabonu.

„Tento způsob uchování je relativně neobvyklý ve fosilních záznamech dinosaurů, zejména sauropodů, z portugalské svrchní jury.“

sauropodi, Slavní býložraví dinosauři Známí pro své dlouhé krky a ocasy, žili před 160 až 100 miliony let.

Muž z Pombalu v Portugalsku si poprvé všiml úlomků kostí na svém pozemku v roce 2017, když stavěl.

V posledních týdnech Portugalci a španělští vědci Na dvorku muže objevili obratlovce a sauropody.