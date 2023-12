Portál Link’s Awakening DX HD vytvořený fanoušky Nintendo odstranil

Pamatujete si na úžasný PC port The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX, o kterém jsme nedávno informovali? No, bohužel už tomu tak není.

Nintendo vydalo oznámení o zastavení šíření fanouškovského portu a nyní se tak stalo Byl odstraněn z jeho stránky itch.io (Dík Do CM30/GamingReinvented!). HD verze barevné verze Game Boy Link’s Awakening byla vytvořena uživatelem „linksawakeningdxhd“ a přidává podporu pro širokoúhlou obrazovku, nádherné vizuální prvky ve vysokém rozlišení a rolování rychlostí 120 snímků za sekundu.

Nyní, když přejdete na stránku itcho.io, zobrazí se následující zpráva s odkazem na soukromou zprávu Nintenda:

„Soubory pro tuto hru byly pozastaveny kvůli nároku na autorská práva (nebo ochranné známky).“

Nintendo – známé tím, že v minulosti chránilo své IP adresy a zrušilo několik fanouškovských projektů, včetně (slavně) AM2R, předělávky Metroid II – dnes vydalo oznámení o zastavení šíření, které podepsalo s „Nintendo Legal“.

oznámení, Které si můžete přečíst na stránce pro odstranění itch.iožádá tvůrce, aby „urychleně jednal a odstranil stránku ke stažení a informace o hře porušující autorská práva“, protože výtvor HD fanoušků „porušuje autorská práva Nintenda a je použit neoprávněným způsobem ve videohře The Legend of Zelda: Link’s Awakening“.