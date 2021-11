Obnovit

Je těžké přeceňovat, jak moc se nám tato dohoda líbila. 2020 M1 MacBook Air je stále v podstatě zbrusu nový stroj s obrovským množstvím energie a krásným displejem. To podle nás skutečně nabízí výjimečnou hodnotu za peníze. A to pochází od někoho, kdo koupil stejný model před méně než rokem za plnou maloobchodní cenu. Omluvte mě, když jdu a tiše pláču v rohu.

(Obrazový kredit: Apple)

Nebudeme si nic nalhávat, na MacBook Air jsme trochu slabí. Je to skvělý malý stroj, pardon, lehký a nabitý dostatečným výkonem, aby uspokojil většinu lidí, a vždy je levnější než jeho větší bratr Pro.

Pokud jde o nabídky na MacBook Air, je to to nejlepší, co v USA právě najdete. B&H Photo má aktuálně MacBook Air z počátku roku 2020 s 8GB RAM a 256GB SSD za pouhých 829 $ To je o neuvěřitelných 170 $ z maloobchodní ceny.

B&H Photo ve čtvrtek minulý týden rychle prodal a snížil cenu na 727 dolarů, což bylo zdaleka nejlevnější, jaké jsme kdy viděli. Ale máme pocit, že tuto nabídku tento víkend pravděpodobně znovu neuvidíme, takže této nízké ceny využijeme co nejvíce.