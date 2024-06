Polsko-česká kulturní spolupráce. Co nás spojuje a co nás rozděluje?

Polsko a Česko vyrůstají ze stejných slovanských kořenů a jsou si kulturně podobné. Ve skutečnosti k sobě mají blíž, než by se mohlo zdát. Přestože každá země má své jedinečné prvky, kulturní základ těchto zemí, jako jsou jazyky, folklór nebo tradice, je společný, což není dáno pouze jejich společnými předky, ale je ovlivněno i geografickou polohou zemí. Staletí rozvoje vedle sebe z nás udělala nejen sousední země, ale také přirozené partnery pro spolupráci.

Až do renesance byli Poláci a Češi úzce spřízněni, ale až od počátku 17. stoletíy V 19. století se Češi začali výrazně diferencovat. Události tzv. Bílé hory vedly k poklesu počtu elit a šlechty v českých zemích, kdy se Čechy staly především selským či prostým státem. Během následujících čtyř století právě tato změna formovala českou krajinu tak, jak ji známe dnes. Rolníci se museli starat o své běžné životy a problémy a méně o reprezentaci velkých myšlenek. Bylo nutné, aby jejich povaha byla realističtější než romantická. Protože čelíme obtížným každodenním realitám a snášíme je realisticky, vyvinuli jsme speciální mechanismy zvládání: humor, sarkasmus a sarkasmus. Jak kdysi řekl velký český filmový režisér Jiří Menzel: „Vy (Poláci) jste vždy bojovali, ať to stojí, co to stojí. Proto jsme místo toho, abychom ukazovali svůj hnus a zkázu, naučili se dívat na svět na dálku a hystericky se vysmívat našemu osudu.“

Humor, sarkasmus a schopnost udělat si srandu ze všeho a kdykoliv, především ze sebe, je nejčastější charakteristikou něčeho, co bychom mohli nazvat „českou národní povahou“, pokud bychom takovému konceptu skutečně věřili. To představovalo největší rozdíl mezi českými a polskými sousedy, jižané byli zvyklí se o sebe postarat sami a nedůvěřovali nikomu jinému, že se o ně postará, a severní sousedé měli svou šlechtu, bohužel, spolehlivé a zainteresované úřady, až do počátku dvacátého století. 20y století. I proto jsou Poláci hrdí na své národní dědictví, zatímco Čech může k životu přistupovat optikou (sebeironie), že je to sarkasmus.

Tyto rozdíly mohou vést k tomu, že si někdy nerozumíme. Tyto kulturní rozdíly jsou však také tím, co nás činí zajímavými pro sebe navzájem, protože podporují určitou míru vzájemného obohacení prostřednictvím pozorování pohledu toho druhého. To je hlavní důvod, proč jsou naše společné kulturní projekty tak oblíbené a stále vzkvétají. Nejstarší kulturní spolupráce se datuje do roku 1990, kdy byl ve městech Cieszyn a Český Těšín založen Mezinárodní divadelní festival „Na hranici / Na granicy / Na hranici“. V roce 2004 byl přejmenován na „Bez hranic / Bez granic / Bez hranic“, což přesněji vystihuje ducha tohoto kulturního projektu. Během každoročního festivalu se města Český Tosin a Cieszyn stávají jedním společným městem plným kulturních akcí, protože Češi a Poláci překračují hranice tam a zpět, v závislosti na místě konání akcí, aby zažili festival ve svých zemích. Cieszyn a Český Těšín jsou také rodištěm Českého polsko-slovenského filmového festivalu „Kino na granicy / Kino na hranici“. Od svého založení v roce 1999 se festival stal populárním a získal cenu od Polského filmového institutu během Mezinárodního filmového festivalu v roce 2013.

Zatímco sousední města mají ideální polohu pro společné podniky, nejsou jediná, která se takových výměn účastní. Polské kulturní festivaly pořádané Čechy a Poláky najdete také v největších českých městech, např. v Ostravě (od roku 2008 Polské dny), Brně (od roku 2011 Den polské kultury) a Praze (od roku 2013 Festival Bardzo Wajne). Hlavním cílem těchto festivalů je šíření polské kultury v Česku.

Česká kultura možná není v Polsku tak známá jako naopak, což dává smysl, protože jsme mnohem menší. Známé literární osobnosti jako Bohumil Hrabal nebo Jaroslav Hašek zachycují typické rysy české kultury, o kterých již byla řeč. Doporučila bych současné romanopisky jako Alinu Mornsteinovou, Karen Lednickou a Kateřinu Toshkovou. Jejich romány jsou v češtině velmi oblíbené (přeložené i do polštiny) a zaměřují se na objevování historie 20. let.y století prostřednictvím konkrétních rodin nebo míst. Trilogie „Stoop Church“ (třetí díl ještě nevyšel) od Karen Lednické může být pro Poláky obzvláště zajímavá, protože vypráví historii těžebního revíru Těšínského Slezska, takže je to také příběh Poláků v tom, co se od r. stát se Českem. provincie.

Často můžeme slyšet, že Češi nemají rádi Poláky a samozřejmě naopak. Může to být důsledek toho, že bydlíte blízko sebe, ale spíše vedle sebe než spolu. Máme mezi sebou určité rozdíly a nemusíme vždy rozumět vzájemnému chování, dokonce nám někdy připadají zvláštní. Měli bychom však najít příležitosti ke spolupráci, abychom se skutečně poznali a pochopili. Výsledkem takového jednání by mělo být pouze obohacení pro obě strany.