Policisté NYPD jsou obviněni z krádeže šampaňského z festivalu Electric Zoo

Tři policisté z New Yorku byli obviněni z krádeže téměř 3000 dolarů Jay ZŠampaňské Ace of Spades z loňského festivalu Electric Zoo, malování zprávy.

Manhattanský okresní prokurátor Alvin Bragg oznámil, že Jonathan Gonzalez, 33, a Wojciech Chick, 44, budou čelit obvinění ze zločinu čtvrtého stupně z velké krádeže a držení kradeného majetku ve čtvrtém stupni. Gonzales a další vyšetřovatel, 31letý Warren Golden, budou rovněž obviněni z úředního pochybení.

Tři důstojníci pracovali s drogami v Electric Zoo, newyorském festivalu elektronické hudby, když si všimli, že si VIP účastníci objednali několik lahví Armand de Brignac od JAY-Z, lépe známého jako Pikové eso. Podle žalobců, když se diváci nastěhovali, Gonzalez vzal dvě lahve v hodnotě 2 900 dolarů a dal je spolu s Čechy do batohu, zatímco Golden stál. Policisté poté opustili VIP stan a zamířili do prostoru určeného pouze pro personál, když byli konfrontováni návštěvníky večírku, kteří byli svědky krádeže a nahlásili to bezpečnosti.

„Po krátké interakci mezi účastníky, obžalovanými a bezpečnostním důstojníkem byly obě lahve vyjmuty z tašky obžalovaného Gonzaleze a vráceny účastníkům,“ uvádí se v oficiálním dokumentu o obvinění. Tři obvinění poté oblast opustili a vrátili se pod své velení. Bezpečnostní důstojník informoval své nadřízené, kteří zase informovali NYPD.

Bragg v prohlášení odsoudil chování důstojníků. „Kromě údajné krádeže, ke které došlo, žádný z policistů pracujících na akci neeskaloval ani nezastavil činnost,“ uvedl. „Důvěra veřejnosti v systém trestního soudnictví závisí na tom, zda členové orgánů činných v trestním řízení jednají při plnění svých povinností s maximální integritou a řídí se stejnými pravidly, která platí pro všechny ostatní.“

NYPD řekl malování Řekl, že dva detektivové byli po oznámení obvinění suspendováni, ale neupřesnil dva policisty, kteří byli zatčeni. Podle newyorských zákonů hrozí za krádeže čtvrtého stupně a držení odcizeného majetku až čtyři roky vězení. Pokud ale budou obžalovaní spolupracovat, mohou skončit jen s podmínkou a pokutami.

