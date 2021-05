Pokud toužíte po tomto, může to být časná známka demence

Demence může mít mnoho forem – od vaskulární demence po frontotemporální demenci až po Alzheimerova chorobaMohou ovlivnit mozek odlišně. A zatímco všechny různé typy způsobují ztráta paměti A změny osobnosti, z nichž každá může také vykazovat své vlastní příznaky a příznaky, které vám nebo vašemu pečovateli mohou říci, co se děje.

Vědci zjistili, že jeden z těchto typů, frontotemporální demence (FTD), má výrazné příznaky, které mohou sloužit jako včasné varovné znamení. Říká se, že jedinci s tímto typem demence „vykazují výraznou změnu v preferencích potravin“, včetně specifické touhy po konkrétním druhu jídla. Čtěte dále a dozvíte se o jakékoli vášni, na kterou by vás mohla upozornit Diagnóza demenceNa jaké další příznaky je třeba dávat pozor.

ke mě Andrew E. BodsonM.D., spolupracovník ředitele výzkumu na Centru Alzheimerovy choroby na Bostonské univerzitě a profesor neurovědy na Lékařské fakultě Bostonské univerzity, touha po sladkosti může být časným znamením FTD. Vysvětlení k Psychologie dnes Že zejména tento typ demence. “Často ukazuje změny v preferencích jídla„Například chuť na sladké jídlo.“

Bodson vyprávěl příběh, který zaslechl ve skupině podpory pečovatele Pacienti s demencíCož zahrnovalo tyto podivné příznaky. “Začal jíst věci – jako misku zmrzliny nebo celou krabičku sušenek – v posteli, když jsem se snažil spát,” řekla jedna žena skupině svého manžela, kterému byla později diagnostikována FTD. Sdílela také, že bude jíst „krabičku těsta na dort, krabici s polevou“ a další sladké věci, které obvykle nemá rád. Studie z roku 2016 byla zveřejněna v Journal of the American Medical Association Zjistilo se, že pacienti s FTD jedli Více cukru a sacharidů– Bez neurodegenerativních pacientů je větší pravděpodobnost rychlého přibývání na váze.

Zatímco většina lidí s Alzheimerovou chorobou je Byli diagnostikováni v polovině 60. letZnámky frontotemporální demence se pravidelně objevují významně brzy.

“Většina lidí s frontotemporální demencí začíná projevovat příznaky ve věku od 45 do 65 let, i když asi čtvrtina lidí je s touto chorobou poprvé zjištěna až po 65 letech,” vysvětluje Bodson.

Kromě touhy po sladkosti mají lidé s frontotemporální demencí obvykle i další „výrazné příznaky“, včetně pozorovaných změn osobnosti a chování. „Přátelé a rodina lidí s frontotemporální demencí je často popisují jako„ odlišné lidi “,“ vysvětluje Bodson.

“Často projevují sociálně nevhodné chování, mají špatné chování, dělají impulzivní rozhodnutí a dělají lhostejné činy,” říká Bodson a projevují zjevný nedostatek empatie nebo empatie.

Žena z podpůrné skupiny Bodson to popsala, zatímco jich bylo mnoho Známky něčeho špatného S manželem ji nenapadlo poradit se s lékařem, dokud to nezasáhlo do jeho schopnosti fungovat. „Je velmi běžné ztrácet zájem, řídit a řídit cokoli,“ říká Bodson. Tento pocit „apatie“ nebo „slepé uličky“, jak jej popisuje Bodson, může ovlivnit schopnost jednotlivce udržet si zaměstnání nebo plnit své každodenní povinnosti.

Neurolog však varuje, že i když se návyky jednotlivce mohou drasticky měnit, vždy si nejsou vědomy samotných změn. „Je to rodina nebo přátelé, kdo neobvyklé chování přivádí k lékařské péči,“ říká Bodson.

