Pokémon Scarlet / Violet odhaluje nové divoké a Cyclizar عناصر položky

Snímek obrazovky : The Pokémon Company / Kotaku

Tři měsíce po propuštění stále existuje skoro tunu šarlatový pokémon A fialový Nevíme, ale nový trailer zobrazený během mistrovství světa v roce 2022 vrhá více světla na to, jak hry Gen 9 ovlivňují konkurenční prostředí v některých velkých ohledech. Plus podrobnosti o spoustě nových položek a Terastalové transformaceTaké jsme se poprvé podívali na každého oblíbeného nového velkého ještěra, Cyclizara, který se pro hru může, ale nemusí, vyvinout v barevné mýtické koně.

Nejprve ale nová bojová mechanika. Zde je rychlá analýza nových taktik, které budou k dispozici karmín A fialový Hráči na podzim:

Terastalizace mění typ Pokémona na typ skrytých Tera

Tera Blast je útok normálního typu, který se učí z překladové paměti, která se během transformace mění na typ Tera

Nový zachovaný předmět Mirror Herb, který odpovídá zvýšení statistiky soupeře jednou za bitvu

Nový zachovaný Covert Cloak, který chrání Pokémony před dalšími animačními efekty

Zachovaná nová načtená kostka způsobí, že tahy s více zásahy zasáhne vícekrát

Nový pohyb Shed Tail, který vytváří návnadu, když se Pokémon transformuje s jedním na lavičce

Zejména položky jsou velký problém. Mirror Herb přiměje protivníky si dvakrát rozmyslet, zda nevypálit tah v tahech jako Sword Dice, zatímco Loaded Dice udělá pohyby jako Bullet Seed ještě silnější a přidá do vysoce konkurenčního arzenálu spánkového doktora. jako Prilum.

Terastalové transformace jsou také velkým problémem. Zdá se, že trailer potvrzuje, že nebudete muset plýtvat místem na vyhrazeném předmětu, abyste mohli během bitvy použít Terastallize, a Tera Blast je dobrým příkladem toho, co může udělat mechanik měnící hru. V upoutávce začíná Tyranitar jako typ Rock/Dark, po Terastalizaci se transformuje na typ Ghost a poté rozpoutá útok typu Ghost pomocí Tera Blast. Kromě změny typu poškození najednou získává převahu proti svým přirozeným nepřátelům, jako jsou typy Bug a Fighting.

To má řadu hráčů nadšených z nových strategických možností v Gen 9, ale trailer také rozpoutal proud fanouškovských teorií o Cyclizar. Typ draka a typ normální je původem z oblasti Paldean a má typ zkroucený kov– Stylový nástavec na kola pro přepravu autobusů na dlouhé vzdálenosti. Také to sakra vypadá jako Koraidon a Miraidon a karmín A fialový– Exkluzivní legendární Pokémon dříve odhalený pro zdvojnásobení hráče.

To některé vedlo Fanoušci spekulují že Cyclizar mohl mít split twist, a vlastně konvertovat v určitém okamžiku do corydonu nebo meridonu. Jiní předpokládali, že o tom existují náznaky karmín A fialový zahrnující cestování časemVe skutečnosti to může být Cyclizar Podoba současné doby, zatímco Koraidon je stará forma a Miraidon je budoucí verze. Již bylo oznámeno, že existují různé formy jiných Pokémonů, které závisí na čase V poslední várce obrovských únikůtakže možností je spousta.

Ať už je příběh Cyclizar jakýkoli, poskytuje produktivnější krmivo pro masy než alternativa: znovu mlátit Pokémonvýkresy. Někteří hráči už Na nejnovějším traileru nuda a reptat na nějaké estetické kompromisy oproti meč A štít. Je zde také určitá frustrace z toho, že se zdá, že nové hry neplynou tak volně při pohybu kamery a postav během bitvy jako v minulosti. Pokemon Legends: Arceus. Lidé měli samozřejmě obavy Arceus Taky by to byla katastrofajen aby si získal fanoušky, až to konečně vyjde.