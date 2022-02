Pohledy na Nevada: | Recenze časopisu Las Vegas

Je snadné rozpoznat krásu a hodnotu veřejných pozemků na dalekém jihu Nevady. Domov impozantní divočiny Wee Thump Joshua Tree, divočiny South McCullough, Ireteba Peaks a Avi Kwa Ame (Mojavské jméno pro Spirit Mountain), nejvyšší vrchol v Newberry Mountains. Tato oblast má historii, starověkou i moderní, od původních správců půdy až po tři generace mé rodiny žijící v Searchlightu.

Od roku 2005 jsme otevřeli náš domov, Mystery Ranch, umělcům a vědcům, kteří přicházejí zkoumat a inspirovat se naším jedinečným prostředím. Před lety jsme navštívili sochaře z České republiky, který „poušť“ nikdy neviděl. Když sem dorazila a rozhlédla se po Joshuových bujných stromech a žulových horách, řekla: „Toto není poušť. Toto je nebe.“ A měla naprostou pravdu.

Vše, co potřebujeme, je jeden pohled na pozemek, abychom pochopili, proč byla tato krajina navržena, aby se stala novým národním památníkem Avi Kwa Ami.

Během posledního roku vedla diskuse v Searchlight, Nelson, Cal-Nev-Ari a Cottonwood Cove – venkovských komunitách v navrhované památkové oblasti nebo v její blízkosti – o návrhu památky. Z mých rozhovorů vám mohu říci: lidé zde obecně nemají rádi změny, ale líbí se jim tato podívaná a záleží jim na naší budoucnosti.

Searchlight, který se zrodil v době těžebního boomu v roce 1900, je velmi hrdý na to, že nás identifikuje jako historické hornické a farmářské město. Když tyto aktivity upadly, naše ekonomika utrpěla spolu s naší identitou města. Ale celou dobu jsme měli jinou skrytou ekonomiku, založenou na lásce lidí k našemu šílenství. Ohromující scenérie, flóra a fauna a jasná obloha vždy přitahovaly lidi k návštěvě, vlastnímu druhému domovu a odchodu do důchodu v Searchlight District.

Zčásti proto zastupitelský sbor našeho města jednomyslně hlasoval pro podporu návrhu památky. Naše komunita bude jako vstupní město těžit z příjemného ekonomického růstu a dodatečných zdrojů. Dalším důvodem, proč lidé zde památník podporují, je to, že milujeme přestavbu na našich veřejných pozemcích. Pěší turistika, kempování, lov a objevování na zadních cestách je něco, čeho si ceníme, a jejich lepší ochrana pro budoucnost je správná věc.

Začátkem tohoto roku zástupci Nevady Dina Titus a Suzy Lee oznámili svou podporu jmenování národního památníku Avi Kwa Ame a 1. února si komise Clark County vyslechla prezentaci vedenou komisařem Michaelem Naftem k rezoluci podporující nominaci. Je inspirativní vidět, jak naši volení představitelé prokazují svůj závazek pomoci naší komunitě dosáhnout této klasifikace pro náš výbor. Říká naší komunitě, že nás vidí, vidí hodnotu těchto pozemků a záleží jim na budoucnosti našich komunit.

Můžu vám také říct, že loni chodili od dveří ke dveřím: Bez ohledu na to, jakou vlajku lidé na svém dvoře vztyčují nebo z jakého prostředí pocházejí, naši obyvatelé si našich veřejných pozemků váží. Láska k těmto zemím nás spojuje. Od návštěvníků, přes dávné obyvatele až po Mohavské lidi a další místní kmeny, vládce těchto zemí od nepaměti. Všichni chceme, aby byly tyto krajiny chráněny.

My ve společnosti Searchlight víme, že se svět mění, a postavení tohoto monumentu je změna. Ale pomohlo by nám to chránit tuto jedinečnou a nedotčenou krajinu před poškozením, zachovat ji tak, jak vždy byla, a chránit náš ráj pro potomky.

Jsme závislí na našich volených představitelích, že budou naslouchat našim komunitám, když se sjednotíme ve výzvě k označení Avi Kwa Ami za národní památku.

Kim Garrison Maines je rezidentem Searchlight a vysokoškolským učitelem.