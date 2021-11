Podle Huttona bude problémem West Ham nasmlouvat více českých hráčů

Alan Hutton varoval West Ham před podepsáním dalších českých hráčů kvůli fámám, které spojují Hammers s Adamem Hlosem ze Sparty Brock.

Hložek byl již dříve spojován s přestupem do Liverpoolu, zprávy naznačují, že David Moyes nyní uvažuje o přesunu mladého útočníka.

Devatenáctiletý mladík nastoupil za Českou republiku již ve 12 zápasech a jednou skóroval.

V každém klubu Premier League by měla být zahrnuta pouze jedna hvězda

Hutton, bývalý pravý obránce, později vysvětlil, proč by bylo špatné nasmlouvat tolik hráčů ze stejné země, navzdory jeho vynikajícím schopnostem.

„Absolutně. Myslím, že si musíš dávat pozor“ Řekl Fotbalový Insider Na otázku, zda více hráčů ze stejného prostředí může mít negativní vliv na šatnu.

„Na jednu stranu přijde další hráč a usadí se v zahraničí, a pokud máte někoho, o kom víte, že to už dělal, samozřejmě to pomáhá.

„Ale když začnete chodit čtyři, pět, šest hráčů, bude to problém. Neříkám, že to půjde vždycky, ale je to možné.

„Drž se dál od ostatních hráčů, protože máš lidi, které znáš.

„Cítíte se v nich dobře, může se stát, že vás vynechají v druhém týmu. Pak to není žádný pozitivní efekt.

„Myslím, že musíš být opatrný. Musíš být opatrný. Ne vždy je to takhle naplánované. Pozor, abys to nepřehnal.“

West Ham už má ve svých knihách české internacionály Tomasze Suzka, Vladimira Kufala a vypůjčovatele Alexe Krula.

Mezitím, Danny Murphy přiznal, že byl „překvapen“, že Jarrod Bowen bude přeřazen do Liverpoolu..

V červenci se pak Bowen ukázal jako překvapivý cíl pro Reds Sportovci Manažer Jர்கrgen Klopp řekl, že se „přecenil“.

„Slyšel jsem ty fámy a byl jsem trochu překvapený,“ řekl Murphy pro MyBettingSites.

„Nejsem překvapený, protože jsem neměl rád Bowena. Myslím, že je dobře adaptovaný na Premier League.“