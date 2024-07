Podívejte se na Benicio del Toro na filmovém festivalu v Karlových Varech 2024

Benicio del Toro v upoutávce na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 2024

S laskavým svolením Karlovy Vary Film Service Film Festival

Benicio del Toro už má dost flirtování, řečí a předstírání smíchu vtipům lidí v černobílé upoutávce na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 2024 (KVIFF), která byla jako již tradičně odhalena v pátek. večer v rámci zahajovacích večerů 58. ročníku festivalu V českém letovisku.

„Tak dost,“ pomyslí si při procházce berlínským nádražím, aby se rozveselil a uchýlil se k tradičním karlovarským sladkostem, které vytahuje z tašky, v níž je i socha, která ho vzdává poctě na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.

Portorický herec a producent obdržel v roce 2022 Cenu prezidenta MFF KV a nyní se připojuje k elitě Hollywoodu i mimo něj a hraje v netradičních upoutávkách, které sebe, celebrity ani sošku ceny neberou příliš vážně. Johnny Depp, Mel Gibson, Helen Mirren, Harvey Keitel, Miloš Forman, Danny DeVito, Casey Affleck, Andy Garcia a John Malkovich patří mezi velká jména, která za posledních 16 let hrála v reklamách na MFF KV.

„Myšlenka natáčet festivalové reklamy s významnými herci světové kinematografie se zrodila před 16 lety,“ zdůraznil nedávno Korea International Film Festival, když odhalil hvězdy, které letos získají zvláštní ceny: Viggo Mortensen, Daniel Brühl a Clive Owen.

„Natáčeli jsme s Beniciem del Torem v květnu v Berlíně, kde si s námi udělal čas při natáčení nového filmu Wese Andersona,“ řekl Ivan Zacharias, dlouholetý textař z Mezinárodního filmového festivalu v Berlíně, který napsal a režíroval letošní krátký film : „To je skvělý nápad, ale musíme být rychlí.“ Zachariáš také složil hudbu.

Christophe Mucha, výkonný ředitel Mezinárodního filmového festivalu Coffee & Five, který letos potrvá do 6. července, dodal: „Jsme rádi, že se Benicio del Toro mohl připojit k přátelům Mezinárodního filmového festivalu Coffee & Five, kteří podpořili festivalu tím, že se objeví v našem traileru.“

Podívejte se na trailer festivalu KVIFF 58 s del Torem níže.