Podívejte se na 5 planet po západu slunce, na obloze nebo prostřednictvím videa

Jak vidíte pět planet?

Tento týden (konec března 2023) můžete na večerní obloze vidět pět planet – Venuši, Uran, Jupiter, Merkur a Mars. Gianluca Masi z projektu Virtual Telescope Project v Římě v Itálii je dnes (29. března) ukázal prostřednictvím dalekohledu. Chcete-li si jeho prezentaci užít, podívejte se na video níže. Kromě toho to můžete vidět na obloze, možná, pokud jsou vaše nebeské podmínky velmi dobré a pokud máte bystrý zrak.

Planety leží podél mírného oblouku přes večerní oblohu, krátce po západu slunce, sledují ekliptiku, neboli dráhu Slunce po obloze. Stejně tak Měsíc a planety sledují dráhu Slunce.

Jak vidíte planety? Vyjděte kolem západu slunce a podívejte se na západ. Snadno uvidíte nejjasnější planetu ze všech, Venuši.

Potom pomocí dalekohledu naskenujte vedle Venuše planetu Uran.

Poté zamiřte dalekohledem níže na oblohu, blíže k bodu západu slunce. Zde najdete Jupiter a Merkur.

Pak se podívejte na oblohu – stále se dívejte podél ekliptiky nebo ekliptiky – na Mars.

virtuální dalekohled Udělejte show všech pěti planet po západu slunce, 28. března 2023.

Průvodce, jak vidět planety

Venuše a Uran. Z těchto pěti planet je Venuše nejjasnější a Uran nejslabší. Tito dva jsou na obloze blízko sebe. Květina je dobře viditelná okem. Bude to první „hvězda“ (skutečná planeta), která se objeví. Uran září o velikosti +5,8 magnitudy. To je teoreticky viditelné okem. Ale v praxi budete k jejich nalezení potřebovat tmavou oblohu a dalekohled. Je to asi 1,5 stupně, neboli tři šířky měsíce, od Venuše na začátku tohoto týdne. Uran bude nejblíže Venuši ve čtvrtek 30. března.

Jupiter a Merkur. Jupiter je druhá nejjasnější planeta. Ale nyní je blízko západu slunce a lze jej vidět pouze v jasném soumraku. Jasná soumraková obloha ztěžuje nalezení Jupiteru, než by tomu bylo jinak. Ale Jupiter je stále vidět okem, blízko západu slunce. A Merkur? Je slabší než Jupiter (ačkoli stále jasnější než většina hvězd). Ale je také blízko západu slunce. Začněte hledat pár nízko na západním obzoru, krátce po západu slunce. K jejich zachycení budete potřebovat jasnou oblohu a ničím nerušený západní pohled. Pomoci by měl dalekohled. Zapadnou až asi 30 minut po západu slunce. Takže když slunce zapadne, hodiny tikají.

Mars, pátou planetu nyní na večerní obloze, bylo snadné najít začátkem tohoto týdne, protože není daleko od Měsíce na obloze. Je to jasně červené světlo blízko Měsíce v úterý večer 28. března 2023. Mars je jasný. Je jasnější než většina hvězd. Zjevně má červenou barvu. I poté, co se Slunce vzdálilo, můžete najít Mars podle jeho barvy a podle toho, že se netřpytí jako hvězdy.

Některá schémata vyhledávačů

Navštivte stellarium.org pro přesné zobrazení z vašeho webu.

Sečteno a podtrženo: Dnes večer a po zbytek tohoto týdne máte šanci vidět pět planet. Grafy a informace zde včetně toho, kde je na videu sledovat.

