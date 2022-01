Podaří se nám zjistit skutečnou povahu Oumuamua, prvního mezihvězdného návštěvníka?

Paul M. Sutter Je astrofyzikem v Státní univerzita v New Yorku Stony Brook and Flatiron Institute, hostitel“ Zeptejte se astronauta “ A „ vesmírné rádio , „a autor“ Jak se umírá ve vesmíru? . „ Sutter přispěl k tomuto článku Expertní hlasy Space.com: Redakční a postřehy .

19. října 2017 Robert Wyrick, astronom z University of Hawaii at Manoa, Všiml jsem si něčeho nového a zajímavého S dalekohledem Panoramic Survey Telescope a systémem rychlé reakce (Pan-STARRS1) na Havaji. Od chvíle, kdy byl objeven, to byl zvláštní objekt – podivná dráha, podivná rychlost, zvláštní vlastnosti.

Podivný předmět, který byl později pojmenován „ za prvé Byl to první známý mezihvězdný objekt, který navštívil sluneční soustavu. Astronomové však byli schopni podivného návštěvníka pozorovat pouhých 11 dní, než se zdál příliš mladý na to, aby byl detekován. Vzhledem ke skrovným informacím získaným z tohoto krátkého pozorovacího okna zůstává skutečná povaha Ouamuamua záhadou i dnes.

‚Oumuamua: První mezihvězdný návštěvník ve sluneční soustavě vysvětlený na obrázcích

„Oumuamua,“ havajské slovo zhruba přeložené jako „zvěd“ je výstižné jméno; Objekt je emisar, zástupce nějakého vzdáleného (a neznámého) hvězdného systému. Bloudil v chladných, prázdných hlubinách mezi hvězdami mléčná dráha Po stovky milionů nebo možná miliardy let, než se střetnou slunce .

Oumuamua není skvělá. Jeho největší strana se pohybuje od 10 do 100 metrů (33 až 330 stop); Pohodlně se vejde na fotbalové hřiště.

Sluneční světlo odražené od Oumuamua neustále ubývalo a zjasňovalo se, což astronomům prozradilo, že se objekt každých pár hodin hroutí. Na základě tohoto rozdílu ve světle astronomové určili, že „Oumuamua je mnohem delší než široká, pět až desetkrát, což znamená, že má tvar doutníku nebo koláče.

V době, kdy byl Oumuamua objeven, byl již na cestě ven Sluneční Soustava . Vzhledem k úžasné rychlosti a úhlu sklonu tělesa vzhledem ke zbytku systému nebyla ‚Oumuamua gravitačně vázána na Slunce.

Astronomové monitorovali ‚Oumuamua‘ s různými pozemními a vesmírnými observatořemi po dobu asi 11 dnů. To je vše: 11 dní. Tyto poznámky jsou všechny informace, které o tomto tajemném návštěvníkovi získáme; „Oumuamua je už příliš daleko a příliš slabá na to, aby ji viděla i naše nejvýkonnější zařízení, a žádná raketa nemůže doufat, že ji dohoní.

Je to nenávratně pryč.

známý neznámý

„Oumuamua je možná nejpodivnější objekt, jaký jsme ve sluneční soustavě viděli. Nikoho jiného nezná asteroid Nebo má kometa extrémní tvar (i když, abychom byli spravedliví, náš index objektů 100 metrů nebo větších není zcela úplný). Oumuamua má prachově červenou barvu, podobnou tvarům jiných objektů v hluboké sluneční soustavě. Ale nechovala se tak kometa , což je nejmenší objekt nejběžnější v těchto vzdálenostech od Slunce.

Mezihvězdný návštěvník vstoupil do sluneční soustavy rychlostí velmi blízkou místnímu komfortnímu standardu, což je průměrná rychlost hvězd v našem sousedství. Většina těchto hvězd však má mnohem vyšší individuální rychlosti. Proč by tedy měl mít Oumuamua něco tak blízkého průměrné postavě? zůstává záhadou.

A konečně, na cestě ze sluneční soustavy, Oumuamua astronomům dala další obří hádanku: zdá se, že každým dnem zrychluje a vzdaluje se od Slunce o něco rychlejším tempem. To by nebylo nejpodivnější u komet, které mohou mít abnormální akcelerační vlastnosti kvůli uvolňování plynu z materiálu. Ale Oumuamuova pozorování takovou aktivitu neodhalila.

konečný majetek

Pouze v letech od původního objevu Ještě jeden mezihvězdný návštěvník byl spatřen. A tato věc zvaná 2I / Borisov, Vypadal a choval se jako každý jiný hříšník . Nic jako ‚Oumuamua nebylo nikdy předtím ani potom viděno.

Co je tedy Oumuamua? Debata pokračuje. Spekulace dozrály v tak datově chudém prostředí. Harvardský astronom Avi Loeb k tomu využil nedostatek dat Oumuamua je mimozemská vesmírná loď . Ale vzhledem k tomu, že inteligentní mimozemšťané si mohou dělat, co chtějí, mohlo by to být vysvětlení téměř jakéhokoli pozorování.

Astronomové také nabídli řadu nepříliš kuriózních vysvětlení. Jeden nápad je, že možná „Oumuamua je ledovec dusíku Který byl vyříznut z předmětu připomínajícího Pluto už dávno. Nicméně Loeb a jeho kolega Amir Siraj, vysokoškolák na Harvardské univerzitě, Řekl, že je to nemožné Protože čistý dusík je na Plutu a ve vesmíru jako celku velmi vzácný. Spočítali, že hmotnost odcházejících plutos potřebná k vytvoření čistého dusíku“ ‚Oumuamua, aby byla neuvěřitelně vysoká.

Jiní výzkumníci navrhli, že Oumuamua mohl být blok pevného vodíku , který vznikl na okraji obřího molekulárního oblaku jako vedlejší produkt vzniku sluneční soustavy. Jiní si myslí, že Oumuamua je koneckonců vinen – mimozemšťan Bylo odděleno od své původní sluneční soustavy gravitační interakcí nebo se vytvořilo zde, v naší vlastní sluneční soustavě, a poté migrovalo daleko ven, než se roztočilo v závěrečném tanci.

Nakonec se to nikdy nedozvíme. A možná, takový zvláštní návštěvník, bychom měli jít dál.

