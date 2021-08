Pocta nové hře Fortnite Rick and Morty Skin pro sezónu 10

The Je to elektronická hra Úložiště položek bylo aktualizováno souborem Rick a Morty Kůže, nebo konkrétněji Mortyho kůže. dříve v tomto roce, Je to elektronická hra X Ricky a Morty Začal Rickovou kůží, která se ukázala jako populární. Nyní, o dva měsíce později, je na řadě Morty, aby se stal a Je to elektronická hra Charakterový rozdíl. Stejně jako všechny prémiové crossovery je Morty legendární skin, což znamená, že vás to bude stát zdravé množství V-Bucks. Na oslavu vydání kůže však Je to elektronická hra Udělejte něco speciálního s propagačním videem.

Stejně jako ostatní crossovery tohoto kalibru to Epic Games propagovalo speciálním propagačním videem, které vypadá jako reklama. V Mortyho propagačním videu je to ale zaseknuté v odkazu, to pochopí jen ten, kdo tu hru hrál před 2. kapitolou.

Přesněji řečeno, ve videu, které si můžete prohlédnout níže, Epic Games připomíná upoutávku na sezónu 10 (sezóna 10) a BRUTE, která byla představena v sezóně 10 a poté odstraněna ze hry pro kapitolu 2. Ve skutečnosti propagační video je poněkud upoutávka na přívěs jeden na jednoho, ale místo BRUTE je ve své mechanice Morty.

Jak byste čekali, někteří Je to elektronická hra Fanoušci to považovali za nepříjemnost, protože BRUTE se vrací, ale je to obrovský úsek. Toto je bezpochyby reference a je to chytré, ale rozhodně to není na obtíž žádného druhu.

Je to elektronická hra K dispozici zdarma pro Nintendo Switch, mobilní zařízení, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S a Xbox Series X. Pro větší pokrytí hry Battle Royale zdarma k hraní-včetně nejnovějších zpráv, zvěstí, úniků a spekulace – klikni Tady.