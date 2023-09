Počet obětí marockého zemětřesení přesahuje 2600, protože zběsilé záchranné práce pokračují

Marrákeš, Maroko – Stovky lidí stály v pondělí před krevní bankou ve středomarockém městě Marrákeši hodiny ve frontě, někteří dokonce kvůli horku omdlévali, ale všichni jsou odhodláni udělat vše pro svou zemi, která trpí ničivými devastace. Zemětřesení, které udeřilo v pátek noc.

Organizace spojených národů odhaduje, že asi 300 000 lidí bylo zasaženo zemětřesením Al Haouz, silným zemětřesením o síle 6,8 stupně, které zasáhlo oblast nezvyklou a nepřipravenou na takový otřes. Počet obětí v pondělí vzrostl na 2 681 lidí, 2 501 dalších bylo zraněno, uvedlo marocké ministerstvo vnitra.

Záchranáři evakuují zraněného přeživšího zemětřesení z 8. září z vesnice Moulay Ibrahim v provincii Al Haouz v pohoří Vysoký Atlas ve středním Maroku, 11. září 2023. Philip Lopez/AFP/Getty



Během víkendu se dále objevovala videa zachycující rozsah devastace a zběsilých okamžiků po zemětřesení, které severoafrickou zemi zasáhlo.

Stále probíhaly horečné snahy najít přeživší, zatímco jiní se obrátili k truchlení svých blízkých.

Hamid bin Hanna řekl: „Byli jsme na večeři.“ „Požádal jsem svého syna, aby přinesl z kuchyně nůž na nakrájení cukroví, ale nikdy to neudělal, protože jakmile odešel z kuchyně, došlo k zemětřesení. Byl pohřben pod šestimetrovými sutinami.“

K nejhorší zkáze došlo v malebném pohoří Vysoký Atlas, kde se polní cesty vinou k zasněženým vrcholkům. Sesuvy skal zablokovaly mnoho z těchto chodeb, takže je nemožné dostat se k těm, kteří jsou stále uvězněni pod troskami jejich domovů.

Některé lze ještě zachránit, ale mnoho dalších bude muset být nalezeno a pohřbeno.

Mohamed Sabbagh, 66, stojí před svým zničeným domem po ničivém zemětřesení v Amizmiz, Maroko, 10. září 2023. Nacho Doce/Reuters



„Opravdu jsme si nedokázali představit, že by se tady něco takového stalo, bylo to naprosto zničující,“ řekla Helen Gallagherová, která se přistěhovala, aby se Maroko stalo svým domovem. „Jsme jen v režimu přežití a snažíme se dostat pomoc k lidem, kteří to nejvíce potřebují, a pak to budeme řešit.“

Ve městech, jako je Marrákeš s jeho slavnou kasbou, byly středověké budovy, které stály tisíc let, vážně poškozeny. Některé z nich spadly, jiné mohou spadnout každou chvíli.

Potřeba pomoci je obrovská a naléhavá. Americká ambasáda v Maroku uvedla, že ví o malém počtu Američanů, kteří byli při zemětřesení zraněni, ale žádný z nich nebyl zabit.

