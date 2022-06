Počet hospitalizací COVID-19 v okrese LA se vrací na více než 800 – Daily News

Počet pacientů s COVID-19 v nemocnicích okresu Los Angeles překročil 800 poté, co v dubnu klesl na 209, podle nejnovějších vládních údajů zveřejněných v úterý 28. června.

Stát neaktualizoval celkové počty hospitalizací od soboty, kdy bylo v krajských nemocnicích 762 pacientů s COVID, z nichž 76 se léčí na jednotce intenzivní péče. Nejnovější čísla ukazují 807 pacientů s koronavirem, z nichž 68 leží na jednotce intenzivní péče.

Barbara Ferrerová, ředitelka veřejného zdraví okresu Los Angeles, nedávno uvedla, že asi 60 % pacientů s COVID již bylo přijato z jiných důvodů před pozitivním testem na virus. Poznamenala však, že bez ohledu na důvod jejich přijetí znamená být infikován COVIDem, že pacienti musí v nemocnicích zvýšit opatření na kontrolu infekce.

V úterý okresní zdravotní úředníci nahlásili 3 671 nových případů COVID-19, což dává okresu kumulativní celkový počet z celé epidemie 3 105 867. Bylo také hlášeno dalších devět úmrtí spojených s virem, čímž se celkový počet obětí v kraji zvýšil na 32 316.

Ředitelka veřejného zdraví okresu Barbara Ferrerová v úterý dozorčí radě řekla, že zatímco za minulý týden byl počet nových pacientů s koronavirem hospitalizovaných za poslední týden v průměru 720 za den, což je 16% nárůst oproti předchozímu týdnu, míra nově přijatých pacientů se zvýšila. již odmítl.

Podle Ferrera je průměrný denní počet nových případů COVID v okrese 6,6 na 100 000 obyvatel, což je pokles ze 7,3 na 100 000 před týdnem. Jednalo se o první pokles této sazby za posledních několik týdnů.

Míra je bedlivě sledována, protože pokud kraj dosáhne 10 nových denních vstupů na 100 000 obyvatel, přesune se do kategorie „vysoké“ virové aktivity, jak je definováno americkým centrem pro kontrolu a prevenci nemocí. Pokud kraj zůstane ve „vysoké“ kategorii dva po sobě jdoucí týdny, znovu zavede povinné nošení vnitřní masky.

Zdravotníci původně odhadovali, že kraj by mohl do konce června dosáhnout „vysoké“ kategorie, ale se zpomalujícím tempem nových příjemců byl tento odhad posunut minulý týden na polovinu července. V úterý Ferrer řekl, že pokud bude pokračovat současné tempo, kraj se do kategorie „vysoké“ dostane až koncem července.

Průměrná denní míra pozitivních testů na virus byla v úterý 12,2 % oproti pondělním 10,9 %.

V prohlášení v úterý odpoledne Ferrer vyzval obyvatele, aby byli ostražití před šířením viru během víkendu čtvrtého července, zejména prostřednictvím očkování.

„Obyvatelé mohou také snížit šanci na nákazu nebo šíření COVID-19 nošením roušky a testováním doma před vnitřními shromážděními a akcemi,“ řekla. „Pokud má někdo pozitivní test nebo se cítí nemocný, měl by se držet dál od ostatních, aby nenakazil ostatní. Při oslavě tohoto víkendu se pokusme přijmout opatření, která ochrání naše přátele, rodinu a spolupracovníky, kteří mohou být vystaveni zvýšenému riziku.“ .“