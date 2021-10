Počátky COVID: Nezodpovězené otázky o vypuknutí Wuhan

Jak se svět blíží dva roky po prvních hlášených případech COVID-19 v čínském Wu-chanu, je toho mnohem víc, co o původu SARS-CoV-2 nevíme, než my.

proč tě to zajímá: Přesná identifikace příčin COVID-19 bude dlouhou cestou k informování o tom, co lze a co je třeba udělat, aby se zabránilo další pandemii.

Vedení novinek: Začátkem tohoto týdne The Wall Street Journal zmíněno Světová zdravotnická organizace obnovuje své zastavené vyšetřování původu COVID-19 Na stejnou otázku se dívá samostatný akademický tým vyřešeno Kvůli obavám z podjatosti.

V tomto okamžiku neexistuje žádný důkaz ani pro jednu ze dvou hlavních teorií – že SARS -CoV -2 se objevil u zvířat před rozšířením na člověka, nebo že vznikl v laboratorní práci prováděné na Wuhanském virologickém institutu – ale spousta nepřímých důkazů pro oba.

co říkají: Čtvrteční dopolední vědecký časopis setkat Vzácný kulatý stůl s učenci z obou stran debaty.

Hlavním problémem je „nemůžeme skutečně určit, jak se virus dostal do Wu -chanu,“ řekl Jesse Bloom, evoluční biolog v Cancer Center Freda Hutchinsona, a dodal, že „neexistuje žádné vysoké ani přirozené šíření blízce příbuzných virů“. SARS-CoV-2 ve Wu-chanu “.

Tato skutečnost-a že wuhanský virologický institut pracuje se vzorky netopýrů, u nichž je vysoké riziko přenosu koronavirů podobných COVID-„proto si stále myslím, že je velmi pravděpodobný únik laboratoře,“ řekl Bloom.

druhá strana: Michael Woroby, evoluční biolog na univerzitě v Arizoně, tvrdil, že existuje „mnoho dalších příležitostí pro nevýzkumnou činnost, jak přivést tyto viry“ do Wu-chanu, jako je například silný obchod s volně žijícími zvířaty v Číně.

Linfa Wang, profesorka Duke-NUS College of Medicine v Singapuru, tvrdila, že politické rozdíly mezi Spojenými státy a Čínou ztěžují spravedlivé posouzení majetku.

“Jsi vinný, protože jsi ve Wu -chanu,” řekl. “A je to.”

Sečteno a podtrženo: Jak čas plyne, abychom shromáždili více důkazů – a čínská vláda blokuje větší úsilí – šance na nalezení definitivní odpovědi se zmenšuje.