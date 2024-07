Po utkání Česka s Tureckem na ME 2024 zavládl v normální hrací době chaos, kdy mezi hráči obou týmů a štábem vypukla hromadná rvačka… český útočník dostal okamžitou červenou. Kartu.

Mezi hráči a zaměstnanci obou týmů se v závěru utkání strhla hromadná rvačka

V utkání, které je svedlo ve středu večer v kvalifikaci ME 2024, se po závěrečném hvizdu strhla hromadná rvačka mezi hráči české a turecké reprezentace.

Turecko právě vyhrálo 2:1 v Hamburku a zajistilo si místo v osmifinále s Rakouskem, zatímco výsledek znamenal, že Češi vypadli po posledním místě ve skupině F.

Závěrečný hvizd ale nenaznačoval konec zápasu, protože zápas byl svědkem prudkých střetů mezi hráči obou týmů.

Český útočník Thomas Shorri, který nastoupil jako náhradník až ve druhém poločase, dostal přímou červenou kartu poté, co se zdálo, že násilně strčil do tureckého hráče Ferdi Kadioglu, ale to neukončilo konflikt jako ostatní hráči a členové týmu. poté zasáhl technický personál.

Strkanice a strkanice pokračovaly, než rozhodčí nařídil žlutou kartu Tomáši Součkovi, hráči West Hamu, a Ardě Gulerovi, hvězdě Realu Madrid.

Zdá se, že Thomas Shorey (vpravo) po skončení základní hrací doby zatlačil na Turecko Ferdi Kadioglu (vlevo)

Rozhodčí mu udělil přímou červenou kartu poté, co vypukla skupinová rvačka.

Arda Guler, hvězda tureckého národního týmu a Realu Madrid, dostal žlutou kartu za roli ve rvačce

Trenér Turecka Vincenzo Montella byl poté viděn, jak se snaží odstranit jednoho ze svých hráčů, možná s cílem vyhnout se pozastavení účasti ve vyřazovacích fázích turnaje.

Byl to špatný konec zábavného zápasu, přičemž obě strany chtěly dosáhnout pozitivního výsledku a postoupit ze skupinové fáze.

Česká republika si situaci zkomplikovala, když byl na 20 minut vyloučen záložník Antonín Barák za dvě žluté karty.

Podařilo se jim to ale vydržet až do 51. minuty, kdy Hakan Calhanoglu poslal Turecko do vedení razantní střelou do vzdálenějšího rohu.

Souček vstřelil vyrovnávací gól po dalších 15 minutách, aby dal své straně naději, ale sny čtvrtfinále Euro 2020 o zopakování tohoto běhu skončily hluboko v přestávce, když se vítězem prosadil bývalý útočník Evertonu Cenk Tosun.

To byla pro českou reprezentaci tvrdá rána a v závěrečné fázi zápasu se téměř nedotkla míče, protože turecká reprezentace po druhém gólu zvolnila tempo zápasu.

To možná zvýšilo frustraci českých hráčů, protože Chori se v závěrečném hvizdu zapletl do ostudných scén, které vyústily v druhou červenou kartu pro český národní tým v zápase.

Čeští reprezentanti odehráli těžké utkání po vyloučení Antonína Baráka ve 20. minutě.

Hakan Calhanoglu zajistil Türkiye vedení v zábavném zápase skupiny F

Tomáš Souček dal svému týmu naději vyrovnáním v polovině druhého poločasu

Bývalý útočník Evertonu Cenk Tosun vstřelil vítězný gól v nastaveném čase

Turečtí hráči se také neudrželi v emotivním večeru, kdy se ve skupině vyrovnali na body s Portugalskem poté, co svěřenci Roberta Martineze utrpěli šokovou porážku 2:0 proti Gruzii.

Portugalsko zůstává v čele skupiny díky vzájemné bilanci proti Turecku poté, co je v sobotu porazilo 3:0, ale před osmifinálemi se Slovinskem se musí vypořádat s problémy.

Mezitím Turecko příští úterý v Lipsku zaměří svou pozornost na Rakousko, přičemž tým Ralfa Rangnicka se po vítězství ve skupině D před Francií a Nizozemskem stane jedním z překvapení turnaje.