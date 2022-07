Po tříleté odmlce se v českém městě 16. července obnoví venkovní romský hudební festival

Romský rapper Rytmus na Festivalu barev (Různobarevný festival) v Drimisi, Česká republika. (Foto: Romani jasnica)

Jeden z tradičních romských hudebních festivalů v Ústeckém kraji v České republice. Růžnobarevný festival (Festival of Colours) přivítá návštěvníky opět 16. července 2022 ve 12:30. Jubilejní 15. ročník festivalu probíhá jako obvykle Romano JasnicaSangam v Trimis, která jej vyrábí od roku 2004.

Když jsme v roce 2004 připravovali první ročník festivalu spolu s paní Evou Bajjerovou, paní Markitou Sichou a panem Martinem Bajjarem, nečekali jsme, že se za ta léta stane tak populární a stane se tradiční, očekávanou kulturní akcí mnoho. tisíc diváků,“ řekl Romea.cz jeden z organizátorů festivalu a zástupce sdružení Martin Cichy. Asociace je ráda, že festival zaujal své místo v kalendáři kulturních akcí, Cichy uvedl, že velkou výzvou pro pořadatele je zvýšit celkovou úroveň profesionality akce a připravit rozmanitý divácky atraktivní program.

Sdružení letos pořádá festival po tříleté přestávce, z velké části kvůli pandemii Covid-19. „Formát festivalu zůstává stejný, budujeme ho ‚od základu‘,“ vysvětlil s úsměvem Chichi.

„Za několik dní v areálu parku v Drimis vyroste festivalová infrastruktura, která pojme 3000 návštěvníků,“ uvedl organizátor. Letošní festivalový program se nebude příliš lišit od předchozích ročníků.

Jako již tradičně je část programu věnována dětem a mládeži, tedy dětským tanečním skupinám v romském stylu, které propagují začátek festivalu správnou atmosférou a přirozeně zaručují předávání romské kultury z generace na generaci. další. Stejně jako v minulých letech bude festival hostit mnoho umělců rumunského původu z České republiky a Slovenska a zahajovací akce nebudou tak mladé, jak chtějí organizátoři předvést.

Účastníky letošního festivalu jsou Tomáš Botlo a Drahoslav Bango, Refew, Maťo Kamaro ze Slovenska, Cico Band a René Rendy, Ondrej Ferko a Ondra Gizman ml., z místních kapel Duell Trmice, D-families a Natalie Kuchařová, The Roma Band ,“Miri Gili“ soutěže, Julius Hudy a finalista „Ústecký kraj má talent“ (Ústecko má talent) Soutěž, Ines Joniová. „Nebudou chybět atrakce pro děti a nesmí chybět dobré občerstvení, pro návštěvníky očekáváme překvapení,“ řekl Cichý Romea.cz.

Jasnou tváří a ikonou festivalu bude také reportér České televize Richard Samko, který bude MC, jak se již stalo tradicí. „V České republice se ročně konají stovky festivalů,“ řekl Romea.cz.

„Ne všechny ale mají pevné základy a ne všechny se těší velkému zájmu a oblibě,“ řekl Samko. „Festival mnoha barev v Dreamys má všechno.“

„A co víc, tento festival má také velké srdce,“ řekl Samko. „Neříkám to proto, že už MC’d festival 10 let, ale proto, že sem chodí lidé a kapely, díky kterým je festival vzácný a jedinečný.“

„Říkám to také proto, že i když se festivalu nezúčastním, budu prvním návštěvníkem u dveří,“ řekl Samko pro Romea.cz a dodal:Aven Trimigate!“ Festival vzniká za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Ústeckého krajského úřadu a dalších sponzorů.