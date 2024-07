Po pouhém roce je hra Exoprimal od Capcomu na pokraji zániku

Capcom dnes oznámil, že po pouhém roce aktualizací, jeho živá akční hra na zabíjení dinosaurů –Vnější primitiv-Life support bude ukončen, protože se neplánuje přidat do hry nový sezónní obsah po její poslední aktualizaci.

Vnější primitiv Poprvé bylo oznámeno v březnu 2022 Tato hra lidi okamžitě nadchla. Capcom pracoval na nové videohře, která zahrnovala dinosaury a rusovlasou ženu! Bylo to nové tajemství? Dinosauří krize? Ne! Ale hra se zdála jako dobrý nápad, postavila vojáky v robotických oblecích proti hordám dinosaurů cestujících v čase. Zahájeno 12. července 2023, Se smíšenými recenzemi a bez velkého vzrušeníBěhem posledních dvanácti měsíců pak obdržel obsah na čtyři sezóny. Ale po poslední aktualizaci, Capcom potvrdil Rozšíření služby natáčení dinosaurů bylo dokončeno po pouhých 348 dnech.

5. července Capcom oznámil, že „Všechno je podle plánu Vnější primitiv „Sezónní obsah je nyní kompletní“ a potvrzeno, že od 11. července se budou minulé sezóny střídat každý měsíc.

Capcom na svém blogu uvedl: Který Exorprimální Hra nikdy nepřestala fungovat. Její online služby zůstanou dostupné a hra zůstane hratelná jako dříve se všemi jejími režimy a obsahem. I když je dobře, že se hra úplně nezastavila, její budoucnost vypadá chmurně.

Potvrzením, že servery zůstanou, ale žádný nový sezónní obsah se neplánuje, Capcom zásadně otočil Vnější primitiv Do digitálních zombíků, odsouzených k přežití na měsíce nebo roky, když se hráči nudí hrát stejný obsah znovu a znovu a nakonec hru opustí.

„Pokud hraješ [Exoprimal] „Ať už hrajete sami nebo s několika dalšími hráči, budou přidáni boti (externí bojovníci řízení umělou inteligencí), abyste si mohli naplno užít příběh Hammerheads a dojít až do konce,“ dodal Capcom na svém blogu. Tak tohle je skvělé! Stále si můžete užít celý příběh hry a dojít až na konec.

Toto je však bohužel nejlepší (a nejpravděpodobnější) výsledek pro většinu her se živými službami, které neprojdou. Nakonec, jakmile vydavatel vyčerpá živou servisní hru, jak jen může poté, co ji chvíli ponechal v zombie režimu, servery se pravděpodobně vypnou a hra se stane nehratelnou. Už jsme to viděli a pravděpodobně to ještě uvidíme.

Pokud tedy plánujete hrát Vnější primitiv Po dokončení jeho příběhu jej dříve nebo později dokončím, než se nakonec připojí Stále se rozrůstající seznam mrtvých a nehratelných online her.

