Po návratu do hry si trenér pražských Black Panthers Taylor Britzman vydechl

Když Pražští černí panteři Padlo to Dunajští draci Při prohře z minulého týdne 21-14 utrpěli po tvrdé porážce stejné emoce jako jakýkoli jiný tým. Nastalo zklamání, frustrace a odhodlání, ale pod tím vším byla další neočekávaná emoce.

spokojenost.

Byl to pocit, který odplavil tým od chvíle, kdy přešel rakouský Frontier měl premiéru v roce 2021 dříve toho dne.

„Stále jsme se necítili skuteční, teprve minulý týden, kdy jsme konečně překročili rakouské hranice, abychom hráli Dunaj,“ řekl trenér Taylor Braitzman o své schopnosti zahrát svůj první zápas v této sezóně. V našem autobuse došlo k velkému úlevu … jako „Konečně!“

Zatímco vítězství bylo cílem Černý panter Pouhý vstup do terénu lze považovat za úspěch. přicházející z Česká republika, Praha Jsou jediným týmem, který v současné době hraje v jiné než své vlastní zemi, a přestože pandemie COVID-19 ovlivnila sportovní týmy všude, čelily překážkám jako několik dalších.

Byla to výzva, protože omezení byla mezi oběma zeměmi tak odlišná. V České republice došlo k uzamčení na místě pozdě v době, kdy jsme měli zahájit tábor. Takže když jsme byli ve stavu úplného zablokování, v Rakousku procvičovali úplný skupinový trénink, “vysvětluje Braitzmann. Nedalo se dělat nic jiného, ​​než počkat a ujistit se, že jsme plně dodržovali protokoly naší země.

Způsobte izolaci v domácnosti, zatímco protivníci se připravují na odvolání Praha Otvírák sezóny a připravuje se zcela nový plán. To se nevrátilo Evropa Britzmann Doufal, že po sedmi letech.

The Centrální Washington Producent koučoval klub poprvé od roku 2013 do roku 2014 a dvakrát vyhrál čeština Vlastenecký titul před návratem do Spojené státy americké Stát se technickým ředitelem společnosti Redwoods College Program přípravy na vysokou školu.

vloupat se do Národní vysokoškolská atletická asociace Jako asistent School of Mines v Jižní Dakotě A vyhrál AFC národní trenér roku V roce 2017, ale s manželkou, která je Česká republika Znamená zpět na Evropa Vždy to byla možnost. Pár má nyní dvouletého syna a chtějí ho ponořit čeština Jazyk a kultura podnítily rozhodnutí vrátit se do klubu.

„Jedna věc vedla k něčemu jinému a padla nám na místo,“ říká Bresman. “Rozhodli jsme se teď nebo nikdy.”

Načasování trenéra očividně na Pandemicu nepůsobilo, ale stejně šel do práce. Přestože se nedokáže shromáždit, Brisbane Zaměstnanci odvedli skvělou práci při zvládání neočekávaných a přípravě hráčů na vzlet z dálky.

Naši trenéři odvedli vynikající práci, když udržovali naše muže v kontaktu se schůzkami Zoom a organizovali malé skupinové zkoušky pro konkrétní pozice, “říká.” Vzhledem k našim schůzkám Zoom po celou dobu uzamčení nám umožnili skočit do plných týmových postupů a cítit se dobře s naše plány.

Někdo by namítal, že se mohl začít bouřlivý předstih sezóny Leopardi Pro kampaň do roku 2021 je to však zjevně nevýhodné Britzman Odmítá se do toho ponořit. Vyzval svůj tým drak Bez ohledu na jejich přerušovaný výcvik si v tomto procesu vybudovali hodnotný charakter.

Samozřejmě jsme chtěli trénovat mnohem dříve a pořádat tradiční výcvikový tábor, ale bylo to mimo naši kontrolu. Také Rakousko má svůj podíl na překonávání překážek, “připouští Britzmann.„ Jsem jen hrdý na to, jak jsme omezení zvládli. “

Díky jejich vytrvalosti podnikne jeho tým v sobotu opět dlouho očekávanou cestu přes rakouské hranice Swarco Raiders. Tentokrát budou snadno dýchat, ale neexistují ani žádné výmluvy. Britzman Očekávejte, že jeho tým vyzve mistrovství v roce 2019.

Očekávám, že budeme silným fotbalovým týmem, který má v NFL co dokázat.

Důvěra přijde s časem na hřišti, všechno Černý panter Nyní je za to obzvláště vděčný.