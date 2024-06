Po dvou letech odrážení Ruska čelí Charkov záplavě útoků

V Charkově může být těžké spát. Druhé největší město na Ukrajině je nyní pod neustálým útokem a jeho obyvatelé se mnoho nocí probouzejí za zvuků obrovských výbuchů.

Necelých 20 mil od hranic s Ruskem se Charkov stal známým po celém světě jako symbol ukrajinského odporu.

Před dvěma lety Ukrajina vyhostila ruské síly z města. Ale věci se změnily. Rusko bombarduje město většinu dní a minulý měsíc zahájilo nový masivní útok na Charkov.

Spojené útočné brigády ukrajinské národní policie prostřednictvím agentury Reuters

Ukrajinští představitelé a obyvatelé se obávají, že ruský prezident Vladimir Putin, který se ho nebude moci zmocnit, může usilovat o to, aby se město – kdysi domov pro 1,5 milionu lidí – stalo neobyvatelným.

„Snaží se dostat co nejblíže, aby dělostřelectvo mohlo zasáhnout Charkov a odstrčit civilisty, aby je psychicky a fyzicky vyčerpali, a víte, aby byl Charkov každým dnem více a více prázdný,“ řekl Roman Kachanov. velitel hasičů HZS 11. od něj.“

Ale i přes neustálé útoky se jeho obyvatelé snaží pokračovat v normálním životě.

„Lidé žijí normální životy s vědomím, že každý den, někde, je zasáhnou bomby a možná je zabijí, možná ne,“ řekl Kachanov. „Takový je život v Charkově.“

Kačanov a jeho tým reagují na ruské údery už více než dva roky. Bojují s požáry a zachraňují přeživší z trosek v nelítostné bitvě, která v posledních dvou měsících opět nabrala na intenzitě.

„Myslím, že já a spousta dalších Ukrajinců, kteří jsou stále tady, kteří jsou stále v Charkově, pokud budeme myslet negativně, naši situaci ještě zhorší,“ řekl Kačanov. „Snažím se zůstat pozitivní.“

Kačanov se po masivní invazi rozhodl poslat svou ženu a dceru do bezpečí do zahraničí a od té doby tam zůstaly.

„Mnoho z nás bylo odloučeno od našich rodin, prošli jsme mnoha rozvody, spoustou všeho,“ řekl Kachanov. Emocionálně těžké. Není to těžké emocionálně kvůli válce, kvůli mrtvým a zraněným. až do [we got] Používá se pro tento. Ano. Občas máte nějaké věci v hlavě. Možná si potřebuješ promluvit s klukama u piva. Možná trochu plakat.“

Od roku 2022 zahynulo v Charkově sedm hasičů a asi 50 dalších bylo podle místních úřadů zraněno. Hasiči také říkají, že ruské síly často zaměřují místa podruhé, jakmile dorazí první záchranáři, což je taktika známá jako „dvojité poklepání“.

Minulý měsíc Kačanov utrpěl otřes mozku po výbuchu v budově, kde se snažil dostat pod kontrolu požár způsobený ruským náletem. Řekl, že loni také zažil desítky požárů po druhém ruském úderu.

Útoky často narušují práci učitelů, trenérů a dalších nezbytných pracovníků. Přizpůsobit se mu často znamená přesunout život pod zem. Minulý měsíc Charkov otevřel svou první účelovou podzemní školu, která se nachází 16 stop pod zemí. Pro děti to zde znamená, že mohou poprvé po více než dvou letech navštěvovat osobní kurzy.

„Dálkově se vzděláváme dva roky a naše děti teď mohou sedět v lavici, mohou spolu mluvit a je vidět, že se usmívají, jsou rádi, že jsou tady, cítí se tu bezpečně. .“ Řekla Olga Gregorach, učitelka ve škole.

Místní dobrovolnické skupiny také zasáhly, aby poskytly humanitární pomoc a pomohly evakuovat civilisty z měst a vesnic nejblíže k frontové linii. Maria Zaitseva, zakladatelka charitativní organizace Unbreakable Charkov, distribuuje humanitární pomoc a pomáhá evakuovat lidi z bojových zón.

Minulý měsíc se Zaitseva rozhodla evakuovat své děti do Německa.

„Letos v létě jsem se rozhodla, že pro mé děti bude bezpečné zůstat o prázdninách s mými rodiči,“ řekla Zajcevová. „Protože Charkov je ničen. Útoky jsou zaměřeny na civilní cíle, nákupní centra a obytné oblasti. Je to velmi nebezpečné.“

Uprostřed obav z ruského hacku se Bidenova administrativa v červnu dohodla, že začne Ukrajině povolovat použití amerických zbraní k odvetě přes hranici do Ruska.

Obyvatelé uvedli, že to Ukrajině umožnilo odtlačit ruské raketomety od Charkova a minulý týden se intenzita ostřelování v Charkově výrazně zmírnila.

„Věci v Charkově jsou mnohem klidnější,“ řekla Zajceva. „Uklidnilo se to od doby, kdy naši mezinárodní partneři dovolili Ukrajině zaútočit na letadla uvnitř Ruska. Dosáhli jsme výsledků – v Charkově to bylo lepší. Bylo by lepší, kdybychom mohli zasáhnout ruská letadla.“